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新北大巨蛋六處選址 侯友宜歡迎市民提供意見

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北大巨蛋初期選定板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋初期選定板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區。圖／新北市城鄉局提供

本周三新北市政會議，新北市長侯友宜指新北有必要興建北部第二個大巨蛋，並選定六個位置評估，他今表示，昨專家會議所有的運動教練跟選手們，都非常正向看待新北市來蓋大巨蛋的體育設施，也歡迎市民朋友表達對這六個地方的想法。

新北大巨蛋初步選址包括淡海二期、板樹體育館、樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園及土城看守所現址。新北市長侯友宜今上午視察板橋第二運動中心工程時表示，昨大巨蛋會議專家以及所有的運動教練跟選手們，都非常正向看待新北市來蓋大巨蛋的體育設施，而且運動經濟、消費模式都已經不一樣了。

侯說，因為有六個地方要選址，所以專家也針對選址的地方提出一些想法、看法，也歡迎市民朋友表達對這六個地方的一個想法，新北市有必要、也有責任在北部蓋第二個大巨蛋，而且這個大巨蛋絕對以展演文化以及運動為最主要，同時帶動新北市愛好運動以外，更能夠帶動所有經濟不一樣的型態發展。

另外針對台中市長盧秀燕考慮參選黨主席，侯表示參選是每個黨員的權利，最重要的是如何來團結黨內，能夠積極地為國家、社會團結一致地做出讓人民有感的政績，這才是最重要的。

新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

大巨蛋 運動

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