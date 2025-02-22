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台北周末何處去？出捷運圓山站1號出口看「炮仗花瀑布」
炮仗花盛開時，傾瀉而下花串宛若橘紅色瀑布花海，北市公園處指出，觀賞美麗的炮仗花瀑布不用跋山涉水，只要搭捷運到圓山站，從1號出口處望去，就可以看到炮仗花在花博園區角落盛開絕美景致，也成為民眾拍照打卡景點。
炮仗花瀑是花博圓山園區「春季限定」，纍纍花苞目前正陸續綻放中，攀爬在廊道頂端傾瀉而下的花串，宛若橘紅色瀑布花海，在藍天、白雲襯托下，遊客們都化身為攝影高手，紛紛捕捉炮仗花瀑難得畫面。
公園處長藍舒凢表示，有「黃金珊瑚」、「黃金西北雨」美譽的炮仗花。原產於巴西，花期約為每年1月中下旬至3月上旬，每年春節前後之際，正值炮仗花盛開的時節，長筒狀花朵纍纍成串綻放，就像一串串火紅的鞭炮，增添不少年節喜慶氣氛。
「花都開好了，千萬不要錯過這難得的機會。」公園處圓山所主任莊勝豪表示，炮仗花屬攀緣灌木，花型呈長筒狀，頂端四裂，而且裂片會反捲，圓錐花序，每個花序約有20至30朵花。炮仗花的花朵極具觀賞價值，亦可當屋頂、牆壁遮蔭使用，因此常做為園藝造景用花牆及廊道綠化植物。
從圓山捷運站1號出口，就可以發現到耀眼的橘紅色花串印入眼簾，沿途是平坦的路面，方便輪椅族、推車族及年長者前往賞花。
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