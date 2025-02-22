300人赴新北議會 抗議板殯擴建

新北市議員周勝考昨號召300民眾到議會抗議板殯擴建，並將萬人連署書遞交議長蔣根煌及三黨團總召，希望市府撤回「假優化真擴建」的板殯規畫案。民政局表示，已著手研議調整優化方案，會再與周邊里長意見交流，未來研議在新建納骨塔規畫小型禮廳，分散量能。

新北市議會昨進行國民黨團交接儀式，市長侯友宜等人出席觀禮。場外周勝考率民眾抗議，周說，野菊花請願行動，希望市府撤回假優化真擴建的板殯優化案。板殯擴建計畫不僅是板橋居民第四次面臨殯葬政策爭議，已累積超過萬人反擴建連署書，顯示板橋居民反對聲浪大。

周勝考說，優化方案實際是拆除舊館擴建新館，樓地板面積擴大13倍，鄰近新海路、長江路等均為8米道，未來勢必造成周邊嚴重塞車，會有更多殯葬業者進駐周邊。

民政局指出，已研擬調整優化方案量能，初步將調整地面層樓地板面積、樓層數、禮廳數、多功能廳數，並於鄰近公共用地評估規畫地下停車場，分散車流，減少交通影響。配套是研議在新建納骨塔納入小型禮廳及冷藏室規畫，方便各地居民就近治喪。

民政局強調，優化方案無違反法令問題，依據殯葬管理條例都市計畫範圍內劃定為殯儀館用地，不受與學校需距離300公尺限制。而未來若確定方案，都將遵照相關法令程序，送都市計畫變更、環境影響評估審議。殯儀館周邊業者稽查，民政、環保、警察局以聯合稽查方式加強監督管理。