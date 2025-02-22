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北市防淹水 將建敦北地下大排

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市府提升台北市降雨容受力從78.8毫米至88.8毫米，其中一項計畫斥資30億，沿敦化北路至台北小巨蛋興建「敦北地下大排」。圖／水利處提供
北市府提升台北市降雨容受力從78.8毫米至88.8毫米，其中一項計畫斥資30億，沿敦化北路至台北小巨蛋興建「敦北地下大排」。圖／水利處提供

因應極端天氣防治淹水，北市府規畫沿敦化北路至台北小巨蛋興建「敦北地下大排」，預計貯留量達3.2萬立方公尺，相當16座標準游泳池水量。

水利處表示，這項工程預計今年底動工，是全國首例以捷運潛盾工法挖貯留管，沿線看不到工地。

北市府預計將台北市降雨容受力從78.8毫米至88.8毫米，其中一項計畫就是敦北地下大排，要解決當地逢大雨必淹的困境。

水利處指出，未來完工啟用後，當敦化北路下水道系統的水近8成滿時，若預報雨還會再下，就會將水截走，留在地下貯留管，大雨過後再抽出排掉，工程設6個「瀑布型」引水豎井，還設計小型的水力發電機，利用位差發電蓄電，供排水時使用。

市府表示，當地是台北市長蔣萬安當立委時的選區，過去跑基層時，里長與當地居民就請求免於淹水，蔣萬安上任後開始規畫，預算今年獲議會通過。

水利處下工科指出，過去曾於台北市文山區興建地下滯洪池，解決當地逢雨必淹的問題，但該項施工方式並非所有地區都適用，市府才推敦化北路地下貯留管興建工程。

水利處長張凱堯表示，一般挖滯洪池，像高雄市有很大的空間，日本是設「地下皇宮」，也要用到很大的公共空間在地下挖「箱子」工程，影響附近住家，北市採地下貯留管，利用捷運潛盾工法施工，「挖潛盾道拿來裝水」。

該工程以敦北公園作為貯留管的起點，沿敦化北路推進至台北小巨蛋，貯留管內徑5.6公尺，下挖深度達40公尺，比捷運還深，預算30億元，工期預計38個月，水利處希望今年8月招標、10月決標，今年底動工。未來另規畫在承德路從成淵高中到建成公園，挖第二座貯留管。

張凱堯指出，這項工程全國首創，北市寸土寸金，道路下方也都是管線，用其他的工法對交通衝擊大，地下貯留管雖然費用較高，但像「微創手術，傷口很小」，幾乎都在地下施工。

北市府 小巨蛋 捷運

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