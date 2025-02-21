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經典賽！棒球故鄉台東民眾熱情應援 官員卻缺席
中華隊繼去年12強棒球賽世界冠軍後，世界棒球經典賽資格賽A組今晚於台北大巨蛋開打，台東縣政府也在縣立體育場外廣場大螢幕安排直播應援。民眾及小球員自發聚集為中華隊加油打氣，卻不見官員到場應援，完全看不出「棒球故鄉」上下同心的團結精神。
經典賽資格賽今晚起一直開打到25日，中華隊將依序對戰西班牙、南非及尼加拉瓜，其中此次中華隊隊員國防部長張育成及投手伍祐城都是台東子弟兵，縣府一連3天在縣立體育場外廣場大螢幕安排直播應援；不到6點就聚集許多民眾及縣內國小少棒隊前來觀賞球賽。
有人自製應援手板，小球員手持加油棒，也有人是邊踩腳踏車運動邊看球賽，中華隊有精彩表現，立即響起加油吶喊聲，但奇怪的是現場卻沒有任何縣府官員到場應援，就連掌管體育的教育處長也沒出現，動員小球員到場賣力為中華隊加油，卻無官員到場露臉致意。
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