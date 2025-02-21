快訊

經典賽Live／5局上西班牙再添2分 6：2領先中華

捲爭議去職！ 台企銀董座劉佩真首發聲明稿130字表清白

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽！棒球故鄉台東民眾熱情應援 官員卻缺席

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
世界棒球經典賽資格賽A組今晚於台北大巨蛋開打，台東縣政府也在縣立體育場外廣場大螢幕安排直播應援，民眾及小球員自發聚集為中華隊加油打氣。記者尤聰光／攝影
世界棒球經典賽資格賽A組今晚於台北大巨蛋開打，台東縣政府也在縣立體育場外廣場大螢幕安排直播應援，民眾及小球員自發聚集為中華隊加油打氣。記者尤聰光／攝影

中華隊繼去年12強棒球賽世界冠軍後，世界棒球經典賽資格賽A組今晚於台北大巨蛋開打，台東縣政府也在縣立體育場外廣場大螢幕安排直播應援。民眾及小球員自發聚集為中華隊加油打氣，卻不見官員到場應援，完全看不出「棒球故鄉」上下同心的團結精神。

經典賽資格賽今晚起一直開打到25日，中華隊將依序對戰西班牙、南非及尼加拉瓜，其中此次中華隊隊員國防部長張育成及投手伍祐城都是台東子弟兵，縣府一連3天在縣立體育場外廣場大螢幕安排直播應援；不到6點就聚集許多民眾及縣內國小少棒隊前來觀賞球賽。

有人自製應援手板，小球員手持加油棒，也有人是邊踩腳踏車運動邊看球賽，中華隊有精彩表現，立即響起加油吶喊聲，但奇怪的是現場卻沒有任何縣府官員到場應援，就連掌管體育的教育處長也沒出現，動員小球員到場賣力為中華隊加油，卻無官員到場露臉致意。

台東 直播 體育

延伸閱讀

經典賽／陳宇宏1局失2分閃退 中華隊落後局面打起

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

經典賽／中華隊四棒誰來扛？吳念庭挑戰史上首對四番父子檔

經典賽／王威晨後繼無人 中華隊三壘手只能倚賴工具人

相關新聞

經典賽！棒球故鄉台東民眾熱情應援 官員卻缺席

中華隊繼去年12強棒球賽世界冠軍後，世界棒球經典賽資格賽A組今晚於台北大巨蛋開打，台東縣政府也在縣立體育場外廣場大螢幕安...

新北金山慈護宮重建搭鐵皮? 董事長解惑保護文物用

近來不少民眾發現，正在進行金包里慈護宮重建工程的地面上搭起了高高的鐵皮屋頂，疑惑難道大廟將會是鐵皮建物？而為此慈護宮董事長也來為民眾解惑，由於慈護宮早在2019年就被列為歷史文化建築，因此在重建中有許多的珍貴文物需要搭鐵皮屋來保護，避免受到風吹日曬雨淋而有毀壞的風險。

新北雙溪新基里共餐年後開張 還有接送服務好貼心

雙溪區新基里的銀髮共餐據點新基大飯店，今(21)日迎來年後第一次開飯，志工們七點就來準備，光看這整桌堪比辦桌的菜色，就知道長者有多幸福，每個月一次共餐都吃飽飽。另外，為體恤年紀較大行動不便的長者，志工也會開車到府接送，實在是很貼心的服務，讓新基里共餐每次都很熱鬧。

新北淡水忠寮社區綠色照顧計劃 帶長者健康樂活

新北市淡水區忠寮社區，長者們每個星期固定都會來到這裡聚集，不只是一起聊天，社區更請來老師透過各種適合長者的運動教學來照顧農村長者健康，而理事長李鎮榮表示，忠寮社區參加農業部農村發展及水土保持署的綠色照顧計劃，運用社區各種在地特色，來一起帶著長輩們健康生活。

最年輕72歲 新北汐止保長里志工炒菜共餐不嫌累

汐止區保長里老人共餐，轉眼間己經快要七年了，每個星期五固定舉辦，一大早6點多，志工們就開始切菜、洗菜、炒菜，接著就開始包便當，值得一提的是，這群志工媽媽最年輕的都已經72歲，甚至有84歲阿嬤都來幫忙，現在每個禮拜都要準備70個便當，但是他們都不嫌累，還很開心。

北市首個「職場保母」在家防中心 員工上班就近托育獲好評

雙薪家庭的托育需求愈來愈多，繼北市議會去年成立「職場保母」，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心也改造5樓辦公空間成托育中心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。