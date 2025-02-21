新北推動本土語績優師表揚 李政芳、嚴秀妹出線

新北市柑園國小教師李政芳深耕閩南語教育20年，以遊戲、數位化提升教學成效，激勵更多人投入本土語教育；五股國小資深老師嚴秀妹推動族語20年，今天皆獲本土語績優教師表揚。

「台灣母語日觀摩會」暨推展本土語言績優學校與人員表揚大會下午在新北市客家文化園區舉行，新北市教育局長張明文等人表揚本土語文、資深優良族語老師。

新北市教育局指出，共100所學校及6名績優教師獲獎。其中，嚴秀妹投入海岸阿美語歌謠教學及收集口傳故事，透過創意教學及歌謠與戲劇等趣味學習，傳承族語；李政芳自民國93年起指導學生參加語文競賽，深耕閩南語教育超過20年。

集美國小校長高淑真出身邵族，她接受中央社記者電訪表示，會說族語的耆老逐漸凋零，語言承傳青黃不接，盼更多年輕人加入族語老師行列。

高淑真說，環境也愈來愈不利於推動母與教育，盼更多學校參與沉浸式幼兒園，加入族語、母語行列，讓幼兒在無升學壓力環境下說母語。

新北市客家局事務局長劉冠吟表示，與學校合作建置哈客館、開辦增能研習以培育客語師資，也持續推動客委會的「客語家庭」計畫及客語認證。另將透過藝文競賽與多元市集活動，吸引年輕客家人認同並願意說母語。

另外，新北市原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜告訴中央社記者，與教育局攜手培育族語師資、成立原住民族實驗學校，每年還舉辦族語育樂營及「原青移動學校」，大專學生回原鄉除認識傳統祭儀、族群交流，也在生活中學習族語。