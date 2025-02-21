最年輕72歲 新北汐止保長里志工炒菜共餐不嫌累

汐止區保長里老人共餐，轉眼間己經快要七年了，每個星期五固定舉辦，一大早6點多，志工們就開始切菜、洗菜、炒菜，接著就開始包便當，值得一提的是，這群志工媽媽最年輕的都已經72歲，甚至有84歲阿嬤都來幫忙，現在每個禮拜都要準備70個便當，但是他們都不嫌累，還很開心。

早上6點多，志工陸續報到，開始切菜洗菜，做的是備料工夫，五菜一湯，今(21)日準備的主菜是炸排骨，所以，要先醃肉靜置，再裹粉下去炸，保長里共餐七年，志工們早就培養好默契，分工合作烹煮美味佳肴，因為是要煮給老人家吃，所以，志工媽媽們多費心，都煮的比較偏軟，等到菜都上桌後，開始又分工打包便當一份份裝好。

保長里長賴宗福表示，志工大概是六到八人一組，一早志工就從開始整理菜、洗菜還有烹煮，今天的菜色因為有排骨，所以，志工又提早來醃了排骨，比較入味，通常到10點半左右，烹煮就會結束，志工就會進行打菜的動作，11點半就會把餐盒分到老人家的手上，因為，里內的長者大概有400多人，目前從40個便當開始做到現在大概每星期都要做70個便當，因為年輕人都往外工作了，獨居在家的長者比較多，所以共餐會持續辦下去。

保長里志工說，有些志工都起的早，有時候早上6點多就來了，本來說好八點多就來的及，但是，志工都很緊張，怕會很趕，所以，都提早來準備，大家志工年齡都70多甚至80多歲了，還是很喜歡來幫忙，做的很高興，在家可能看電視或被電視看，但是來幫忙共餐，和志工們大家一起很快樂，最重要的是長輩們也吃的開心。

84歲的阿嬤志工說，以年次來說最年輕，在這裡相處大家都好像一家人一樣，做的很高興，越做越有興趣，一點也不會累。