新北淡水忠寮社區綠色照顧計劃 帶長者健康樂活

新北市淡水區忠寮社區，長者們每個星期固定都會來到這裡聚集，不只是一起聊天，社區更請來老師透過各種適合長者的運動教學來照顧農村長者健康，而理事長李鎮榮表示，忠寮社區參加農業部農村發展及水土保持署的綠色照顧計劃，運用社區各種在地特色，來一起帶著長輩們健康生活。

理事長李鎮榮表示，綠色照顧是以農業自然環境為本的照顧活動，利用農業、農漁村自然元素，融合健康概念，內容涵蓋自然環境體驗及人際互動、健康等要素。主要聚焦農漁村高齡者，協助農漁村高齡者在地健康老化。

淡水忠寮社區在理事長李鎮榮投入社區發展的十多年間，帶領忠寮社區發展生態旅遊，忠寮社區曾獲台灣農村最高榮譽「金牌農村」優等社區。這一次加入綠色照顧計劃，結合在地農業資源及綠色元素，服務農村高齡長者，加強人際互動、社區參與、文化傳承、飲食營養、心理健康、運動休閒等要素，讓農村高齡者走入人群。