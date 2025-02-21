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新北雙溪新基里共餐年後開張 還有接送服務好貼心

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新基大飯店共餐年後正式啟動，參加長者踴躍，大家一起用餐話家常。 圖／觀天下有線電視提供
新基大飯店共餐年後正式啟動，參加長者踴躍，大家一起用餐話家常。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區新基里的銀髮共餐據點新基大飯店，今(21)日迎來年後第一次開飯，志工們七點就來準備，光看這整桌堪比辦桌的菜色，就知道長者有多幸福，每個月一次共餐都吃飽飽。另外，為體恤年紀較大行動不便的長者，志工也會開車到府接送，實在是很貼心的服務，讓新基里共餐每次都很熱鬧。

新基里里長蘇虹如表示，因里內有一些長者真的年事已高，要自己出門有難度，因此，為提升長者出門意願，每個月的共餐也有熱心的志工自願開車提供接送服務，讓行動較不便的長者也能到共餐據點和大家一起用餐話家常。

雙溪區區長林銚傑與市議員林裔綺服務處執行長顏世雄今天也出席新基大飯店開飯現場，並利用機會與長者宣導相關福利及市府政策推廣，看到長者參與踴躍，也讓新基大飯店的共餐受到肯定。

雙溪區 飯店

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