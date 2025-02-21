新北金山慈護宮重建搭鐵皮? 董事長解惑保護文物用
近來不少民眾發現，正在進行金包里慈護宮重建工程的地面上搭起了高高的鐵皮屋頂，疑惑難道大廟將會是鐵皮建物？而為此慈護宮董事長也來為民眾解惑，由於慈護宮早在2019年就被列為歷史文化建築，因此在重建中有許多的珍貴文物需要搭鐵皮屋來保護，避免受到風吹日曬雨淋而有毀壞的風險。
金包里慈護宮董事長游忠義說，現在看到搭起高高的鐵皮屋是工程中重要的假設工程，用以保護文物用途。也由於金包里慈護宮被列為歷史文化建築，有許多珍貴文物也都會在新廟中被使用與保存，不過金山地區多雨，為了保護這些珍貴的文物免於風吹日曬雨淋，因此在工程期間將會由鐵皮屋頂給予保護。
眾所期盼的重建工程，目前廟牆、龍柱都已經開放認捐，而預計要拆除紅壇蓋牌樓，牌樓的瓦片新春期間也已開放民眾認捐相當踴躍，金包里慈護宮希望能夠在各界的支持下儘快的重建完成，要與信眾一同來見證北海岸歷史文化大廟興建落成的歷史時刻。
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