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北市首個「職場保母」在家防中心 員工上班就近托育獲好評

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心是北市府首個有「職場保母」的單位，未來最多可收托家防中心員工4位0至6歲孩童。記者林佳彣／攝影
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心是北市府首個有「職場保母」的單位，未來最多可收托家防中心員工4位0至6歲孩童。記者林佳彣／攝影

雙薪家庭的托育需求愈來愈多，繼北市議會去年成立「職場保母」，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心也改造5樓辦公空間成托育中心，今天揭牌啟用，這也是北市府首個有職場保母的機關，未來最多可收托家防中心員工4位0至6歲孩童。

2022年北市總生育率僅0.84，蔣市長上任後，2023年提升至0.97、去年突破達1.055。 社會局長姚淑文表示，現今家庭多為雙薪家庭，大量托育需求增加，「職場保母」也會由勞動局、產發局及社會局共同向企業宣導，公部門家防中心更是帶頭示範，唯有把同仁照顧好，同仁更能夠把自身工作發揮在保護業務的執行。

繼北市議會後，家防中心成為北市公部門第2個設立職場保母的機關，並招募2名托育人員互相支援，上午8點至下午5點照顧最多4名0至6歲的嬰幼兒；該中心在職員工40名男性、128名女性，其中3位員工懷孕中、1位員工配偶懷孕，以及育有6歲以下幼兒的員工21人、共26名子女。

家防中心廖秋芬主任說，已有3位同仁表達送托意願，另有3名員工正於孕期或甫生產後，預估未來仍有送托孩童的需求；職場保母提供友善職場育兒環境，有益於提升同仁生育意願，同時兼顧育兒及就業。該中心員工蔡小姐表示，目前小孩1歲半，她打算抽公幼、非營利幼兒園，若沒抽中，就會考慮職場保母，自己工作也能就近關心。

社會局指出，過去企業附設托嬰機構設置不易，面積至少需45坪、收托20名以上，是較適合營運規模，場地還得設在3樓以下、需符合建築與消防等規定。現在調整既有辦公空間，即可在10坪大空間設置職場保母且無樓層限制，仍須符合門、地板等14項托育服務環境安全檢核，委託或聘雇保母照顧員工子女可收托4個小孩。

市府統計，北市去年僅有5家設置員工子女托嬰中心、職場保母包含北市議會共2家。

「職場保母」設置須符合門、地板等14項托育服務環境安全檢核，此為台北市家庭暴力暨性侵害防治中心托育中心。記者林佳彣／攝影
「職場保母」設置須符合門、地板等14項托育服務環境安全檢核，此為台北市家庭暴力暨性侵害防治中心托育中心。記者林佳彣／攝影
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心改造5樓辦公空間成托育中心，今天啟用。記者林佳彣／攝影
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心改造5樓辦公空間成托育中心，今天啟用。記者林佳彣／攝影
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心設置「職場保母」，未來最多可收托家防中心員工4位0至6歲孩童。記者林佳彣／攝影
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心設置「職場保母」，未來最多可收托家防中心員工4位0至6歲孩童。記者林佳彣／攝影
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心改造5樓辦公空間成托育中心，今天揭牌啟用。記者林佳彣／攝影
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心改造5樓辦公空間成托育中心，今天揭牌啟用。記者林佳彣／攝影

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