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北市投入30億建敦北地下貯留管 盼解積淹水問題

中央社／ 台北21日電

台北市自籌新台幣30億元規劃設計「敦化北路地下貯留管興建工程」，預計年底開工，完工後將有效解決敦化北路周邊積淹水問題。3月底前辦理地方說明會。

北市水利處表示，極端氣候是全球都要面對的挑戰，而北市正致力推動計畫，將全市雨水下水道系降雨容受力，從時雨量78.8毫米提升至88.8毫米，並以設置地下雨水貯留管做為滯洪空間，此方式參考日本等案例，不僅全球少見，更是全台首創。

水利處表示，目前正在規劃設計中的「敦化北路地下貯留管興建工程」，源起於敦化北路沿線有部分區域在豪大雨時容易出現積水狀況，但北市寸土寸金，沒有空間適合蓋滯洪池，且地底很多管線、開挖不易又易衝擊交通。

為提升這一帶的降雨容受度，將滯洪空間的概念由「面」轉換為「線」，採用潛盾工法於地下進行隧道挖掘來開闢滯洪空間，減少施工期間的交通影響，地下貯留管施設完成後，也不影響上方地面空間原有使用機能。

雨水下水道工程科指出，目前規劃將敦北公園作為貯留管的起點，沿敦化北路推進至台北小巨蛋，而貯留管內徑為5.6公尺，總長度約1250公尺，預計貯留量約3萬2000立方公尺，相當於16座標準游泳池，將提升小巨蛋周邊及敦化北路沿線的降雨容受度。

北市府說，工程預計投入30億元，皆為市府自籌；3月底前辦理地方說明會，傾聽及整合在地民眾意見，盼年底開工，工期約38個月。

水利處長張凱堯表示，在地下40幾公尺施工，難度在於除了要銜接上方的下水道系統，還要想辦法讓水掉落下來的能量不破壞結構體，因此採用瀑布型豎井，還可利用位差設計小型的水力發電機。另外，將在敦北大排工程漸上軌道後，規劃在承德路周邊也施作貯留管，逐步提升城市防洪能力。

北市府 雨水

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