新北市長侯友宜：財劃法增加款項將用在基礎建設與社福

國民黨新北市議會書記長暨黨團幹部就職典禮今天舉行，新北市長侯友宜致詞說，財劃法修正案通過，新北可以獲得多少補助，要等錢下來才知道，一定用在基礎建設及社會福利。

侯友宜、新北市議會議長蔣根煌、國民黨立委廖先翔、葉元之、市議會民進黨團與無黨團結聯盟議員、國民黨副主席連勝文、新北市國民黨部主委黃志雄等人上午出席交接儀式觀禮。

國民黨團新任幹部，書記長為王威元，副書記長為游輝冗、蔡健棠、黄心華，財務長由陳家琪擔任。

連勝文致詞時說，民意代表反映民意，是接觸基層百姓最重要管道，今年會是非常辛苦的一年，可預見會遇到非常多挑戰，議員站在第一線，不僅要傳達民意，更要肩負反對不合理罷免的重要任務。

侯友宜表示，立院通過財劃法，新北市帳面可多新台幣374億元，但新北能夠獲得多少補助，要等錢真正下來才會知道，不過對新北來說，增加的款項會用在基礎建設、社會福利及照顧弱勢，都會用在刀口上，絕對不浪費。

侯友宜說，今、明兩年是新北市發展關鍵時刻，不僅許多重要建設即將完成，也陸續擘劃前瞻願景，各項政策希望議會支持。

甫卸任書記長的陳偉杰表示，作為市府與議會溝通橋梁，大家願意跨越藍綠共同為新北市政而努力，是他這一年來最重要里程碑，未來他會持續推動建設與民生議題。

王威元表示，財劃法修法後，新北市可能會新增374億經費，但中央是否會縮減計畫補助款項，市府仍須嚴陣以待，黨團支持市府將款項優先拿來從事基礎建設。另外，王威元指出，新北市面臨超高齡化考驗，呼籲市府充分顧及到超高齡化、少子化的社會和產業需求，成立「長照處」及照顧好孩子。

王威元也建議，侯友宜應積極盤點各選區仍有哪些民眾最關切的需求，把握未來2年找亮點，把期限內可以完成的政績，逐一加速完成，「只要是對新北市民有利的事情，我一定會和所有議員們一起，支持市府相關施政建設。」