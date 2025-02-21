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Pokémon GO Tour新北大都會登場 寶友不畏寒風搶抓寶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
Pokémon GO Tour合眾地區今天在三重大都會公園登場，不少民眾前來抓寶與皮卡丘合影。記者葉德正／攝影
Pokémon GO Tour合眾地區今天在三重大都會公園登場，不少民眾前來抓寶與皮卡丘合影。記者葉德正／攝影

「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」活動21日在新北大都會公園揭幕，吸引來自世界各地的訓練家共襄盛舉，今天天氣雖冷，但幸好天公作美，不少寶友抓寶玩得不亦樂乎。新北市長侯友宜今天出席開幕，與皮卡丘同框合影並表示，歡迎寶友把握周末來抓寶、探索新北。

新北市觀旅局表示，本次活動打造四季主題棲息地以春、夏、秋、冬為題的巨型藝術造景，在每種棲息地都有機會遇見不同樣子的「四季鹿」。

皮卡丘見面會限量發送的皮卡丘造型遮陽帽，也成為現場最熱門的紀念品，加上主辦單位規畫各種拍照景點、限定商品，宛如國際級城市嘉年華。

侯友宜表示，這次「Pokémon GO Tour」活動不僅是一次遊戲與城市的融合，也是向全世界展示新北魅力的最佳機會。

侯友宜說，在六年前新北大都會公園迎來了寶可夢，感謝Pokémon GO Tour能夠再度選擇新北大都會公園，這次也推出首屆首次的闇黑酋雷姆、焰白酋雷姆，兩款不一樣的寶貝出來，大家一起用玩的方式建立友誼的橋樑。

侯友宜說，為迎接全球玩家，市府與美國Niantic公司攜手合作，整合多方資源，包括交通、住宿、餐飲與電信等服務，打造優質的活動體驗，同時，新北捷運公司也在輕軌一日票票面放上活動主題及資訊，在淡海輕軌紅樹林站、淡海輕軌淡水漁人碼頭站、環狀線十四張站皆有販售；現場還有十條官方路線探索新北多元的城市風貌，收獲寶貴的旅行回憶。

觀旅局說，「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」活動將持續至2月23日，歡迎訓練家把握機會，探索新北、捕捉精彩回憶。

侯友宜 淡海輕軌

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