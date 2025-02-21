新北光雕展光之女神 中港大排下周三登場

新北市水利局從下周三起連續26天點亮中港河廊。今年以「光影中港 神幻秘境」為主題，象徵愛與美的光之女神為主角，打造夢幻又優雅4大主題美景，迎接白色情人節到來。開展日還有火舞團精彩表演體驗光與影巧妙融合的視覺饗宴。

水利局長宋德仁表示，光雕展透過不同神秘夢幻燈飾元素，營造一個隱藏在都市裡的秘境，讓每一對情侶在光之女神的見證下，收獲美好的愛情與幸福。

全場共規劃四個主題區域，分別為夢幻燈區、藝術燈區、希望燈區與幸福燈區，以璀燦繽紛燈飾結合光雕投影，沿著蜿蜒河廊，並利用自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，打造串聯光之女神的宮殿，每一段都象徵著女神的祝福與希望，帶領著大家尋找曾經的美好回憶。

宋德仁說，今年令人矚目的焦點是自信橋上，有座5米高的光之女神，象徵著她對中港大排的祝福與守護，以愛心造型搭建的心戀中港，是女神特別為每一對情侶加持的地方，還有象徵希望的放大版蒲公英夢幻園，是女神聆聽大家願望的後花園。