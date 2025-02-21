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「2025台北花伴野餐」2/21開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

「2025台北花伴野餐」3月15日將在大安森林公園熱鬧登場！臺北市政府觀光傳播局指出，今年以「三代同堂」及「環保永續」為活動主軸，精心規劃五大主題野餐區，並首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，專業攝影師將為報名參加家庭拍攝全家福照片，捕捉溫馨瞬間。

觀傳局介紹，今年活動分為五大主題野餐區，包含以音樂為主題的「搖擺饗宴」、結合環保的「綠遊派對」、毛孩專屬樂園「蹓蹓毛孩」、親子共讀「大地繪閱」及結合2025雙北世界壯年運動會的「樂活運動」等，晚間還將舉辦星光浪漫音樂會。此外，觀傳局今年更首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，將在活動現場打造主題式情境野餐區，由專業攝影師為報名參加的家庭捕捉幸福畫面，參加者可領取活動限定版全家福照片與限量超值大禮包，包含獨家野餐墊、ESG環保蔬食餐盒、飲料、文具蠟筆和小點心等多重好禮，還可獲得1組「5合1精修相本」，讓每個家庭都能留下美好回憶。

 觀傳局提醒，「2025台北花伴野餐」將從2月21日上午10時於官方網站開放報名，活動採2人一組方式，每一組限報名1個場域，成功報名可於活動當天至報名場域的服務台憑序號免費兌換1個「2025花伴野餐限量版野餐墊」及1份蔬食餐盒，名額有限，歡迎民眾踴躍參加。

聚傳媒

攝影師 野餐

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