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65歲長者保費多61元...台南全補助卻被罵刁難 市府從善如流了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員偕同多個職業工會召開記者會，批擊市府補助長者保費差額效率不佳，且多此一舉不便民。記者吳淑玲／攝影
台南市議員偕同多個職業工會召開記者會，批擊市府補助長者保費差額效率不佳，且多此一舉不便民。記者吳淑玲／攝影

台南市補助投保職業工會基本工資投保的長者自付健保費，有2萬7千多人不必繳費，因基本工資調高超過市府補助額度多了61元，要求工會造冊先繳再退增加負擔，議員偕同多個職業工會召開記者會，指市府作法多此一舉且無效率，市府副祕書長殷世煕表示，健保差價六都只有台南市全買單，但先前要工會先代墊造成困擾，已和健保署協調好透過系統操作就好，也對此向工會表達歉意。

目前現行補助申請方案，撥付給工會：由工會代繳費用或先行收費再退款給會員，檢附補助清冊、領款收據及工會金融機構存摺。撥付會員帳戶或受補助長者的帳戶：檢附補助清冊，領款收據及受款人金融機構存摺影本。

另一申請方案，民眾向區公所申請，向戶籍所在地區公所提出申請，由區公所層轉社會局核定撥付；檢討申請表職業工會出具繳費證明或健保署開具的繳費證明、領款收據及金融機構存摺影本。二個方案都是耗時又浪費人力及行政成本沒效率又擾民。

工會代表指出，若能將長者健保補助直接匯入敬老金帳戶，不僅能簡化行政流程、降低基層工會的作業負擔，更能提高長者對政府敬老政策的感受度。長者不須再自行申請補助，工會也不必再負擔繁重的行政作業，如此一來，能真正實現便民與利民的政策目標。

市議員林美燕、曾培雅、執行長歐政豪、盧崑福、林冠維，今天聯合台南市各總工會團體代表召開記者會，工會團體認為現行補助流程繁瑣，不僅增加行政人力與財政成本，也影響長者順利獲得補助的便利性。

市府說社會局已和健保署協調好，但今年7月才可以上線，過渡時期就由社會局處理。但工會也說，這些長者投保在二類，健保署應有資料，才確認由社會局和健保署協調作業不必透過工會再造冊。

社會局表示，因基本工資調升，以基本工資投保於職業工會的長者健保費調漲，使得原本不用繳納健保費的長者，現每月有自付額差額61元需繳納，為減輕其負擔市府補助差額。

社會局表示，簡化補助流程，社會局已與健保署協調，預計從今年7月起，請健保署協助比照老人健保補助方式，開立帳單由市政府逕為繳納，以減少職業工會申請差額補助而增加行政工作，及不讓受補助長者奔波申請差額補助。

台南市議員偕同多個職業工會召開記者會，批擊市府補助長者保費差額效率不佳，且多此一舉不便民。記者吳淑玲／攝影
台南市議員偕同多個職業工會召開記者會，批擊市府補助長者保費差額效率不佳，且多此一舉不便民。記者吳淑玲／攝影

健保署 基本工資 職業工會

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