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下周一出訪日本 盧秀燕除城市外交還要至大巨蛋取經

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕下周一即將訪日，出訪目的包含城市外交、感謝日本友人，以及為台中大巨蛋取經。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕下周一即將訪日，出訪目的包含城市外交、感謝日本友人，以及為台中大巨蛋取經。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕安排2月24日到3月1日出訪日本，拜訪東京、名古屋等城市。她說，這次出訪有三大目的，第一是城市外交，第二則要向日本多個大巨蛋取經，加速興建能夠打棒球的台中大巨蛋，第三則是感謝與台中情誼深厚的日本友人。

盧秀燕表示，日本是台中非常重要的夥伴，有相當的歷史淵源，6年前她剛上任，就列為重要參訪國家，可惜不久就遭遇新冠肺炎疫情，導致一直無法成行；這次出訪事先也有消息傳出，日本政界、媒體都相當關心，不過真的是單純的城市外交，加強台中與其他國家的情誼。

盧秀燕說，出訪有三大目的。第一，加強台日情誼，進行城市外交；第二，台中現在雖然在興建巨蛋，但還不夠，台中要蓋能打棒球的大巨蛋，這次也是大巨蛋取經之旅，將參訪3個大蛋。日本大巨蛋非常成熟，去年12強棒球賽就在日本，不同大巨蛋也有不同經營型態與興建方式。

第三個目的則是感謝之旅，盧秀燕表示，日本有非常多企業在台中投資，包含精密機械半導體、Lalaport、三井Outlet等等；日本人才濟濟，也和中市府有很多合作，比如知名建築師隈研吾規畫台中巨蛋、妹島和世規畫綠美圖。這些在台中投資、合作的日本友人都要一一感謝。

盧秀燕說，出訪人員包含秘書長、副秘書長、運動局長、衛生局長、主計處長、新聞局專委，包含她本人在內只有8人，行程6天，規模不大；6年來收到日本政界、各行各業、地方城市的邀約，這次因為時間關係沒辦法一一拜訪，感謝之餘也請對方多多包涵。

台中市正在動工的台中巨蛋。市長盧秀燕表示，僅有巨蛋還不夠，台中要蓋能夠打棒球的大巨蛋。圖／台中市政府提供
台中市正在動工的台中巨蛋。市長盧秀燕表示，僅有巨蛋還不夠，台中要蓋能夠打棒球的大巨蛋。圖／台中市政府提供

出訪 大巨蛋 日本

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