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台中新光三越氣爆風波未定出訪日本 市長盧秀燕：善後工作已就緒
台中新光三越百貨中港店氣爆案發生一周多，台中市長盧秀燕安排下周一出訪日本，遭到民意代表批評施政優先順序錯亂、急於出國訪問。盧秀燕回應，各類善後工作都已經就緒，需要的只是時間，加上不久後市議會就要開議，才選在這時出訪。
盧秀燕安排2月24日到3月1日出訪日本，拜訪東京、名古屋等城市，是6年市長任內首次訪日。
民進黨台中市立法委員何欣純表示，對盧秀燕訪日予以尊重，也期待繼續推動城市外交，不過市民關心氣爆事件的真相，市府還是要給予交代並做好預防。民進黨市議員陳雅惠、陳俞融批評，新光三越事件善後尚未完成，卻要在這時出國，施政優先順序錯亂，沒有同理心。
盧秀燕今天回應，氣爆發生一段時間，善後工作都在進行中，市府也開了很多專案，包含理賠、索賠、法律、心理諮商、公安稽查等，法制局、勞工局、衛生局持續協助有需要的市民，都發局也已在昨天完成轄內39家大型量販店與百貨商場的稽查。
至於新光三越本身的善後與重建，盧秀燕說，相關局處有加強督察，大致上來說，善後工作都已就緒，只是需要時日處理。
盧秀燕補充，訪日也是議會交代的重要工作之一，無論藍綠議員都希望市府重視與日本的關係，加強交流；議會不久就要開議，開議後市府沒有太多時間訪日，才會安排在這個時間點出訪。
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