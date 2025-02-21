快訊

柯文哲弟首度發聲 曝柯爸遺願「希望柯文哲回來」

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

林岱樺涉助理費案！賴清德同感驚訝 強調絕不讓政治介入司法

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越氣爆風波未定出訪日本 市長盧秀燕：善後工作已就緒

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，氣爆案善後工作都已就緒，需要的只是時間，加上不久後開議，才安排此時出訪日本。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，氣爆案善後工作都已就緒，需要的只是時間，加上不久後開議，才安排此時出訪日本。記者陳敬丰／攝影

台中新光三越百貨中港店氣爆案發生一周多，台中市長盧秀燕安排下周一出訪日本，遭到民意代表批評施政優先順序錯亂、急於出國訪問。盧秀燕回應，各類善後工作都已經就緒，需要的只是時間，加上不久後市議會就要開議，才選在這時出訪。

盧秀燕安排2月24日到3月1日出訪日本，拜訪東京、名古屋等城市，是6年市長任內首次訪日。

民進黨台中市立法委員何欣純表示，對盧秀燕訪日予以尊重，也期待繼續推動城市外交，不過市民關心氣爆事件的真相，市府還是要給予交代並做好預防。民進黨市議員陳雅惠、陳俞融批評，新光三越事件善後尚未完成，卻要在這時出國，施政優先順序錯亂，沒有同理心。

盧秀燕今天回應，氣爆發生一段時間，善後工作都在進行中，市府也開了很多專案，包含理賠、索賠、法律、心理諮商、公安稽查等，法制局、勞工局、衛生局持續協助有需要的市民，都發局也已在昨天完成轄內39家大型量販店與百貨商場的稽查。

至於新光三越本身的善後與重建，盧秀燕說，相關局處有加強督察，大致上來說，善後工作都已就緒，只是需要時日處理。

盧秀燕補充，訪日也是議會交代的重要工作之一，無論藍綠議員都希望市府重視與日本的關係，加強交流；議會不久就要開議，開議後市府沒有太多時間訪日，才會安排在這個時間點出訪。

新光三越中港店氣爆案過不到2周，台中市長盧秀燕安排下周訪日，遭綠營批評。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店氣爆案過不到2周，台中市長盧秀燕安排下周訪日，遭綠營批評。記者黃仲裕／攝影

出訪 盧秀燕

延伸閱讀

將出訪日本 小笠原：盧秀燕可能成為2028在野黨總統候選人

日媒問是否考慮選黨主席？盧秀燕今重申：沒有決定

2028是否選總統？ 盧秀燕回應日媒這樣說…

盧秀燕2月訪日！ 日經新聞：放眼下屆總統？

相關新聞

台中新光三越氣爆風波未定出訪日本 市長盧秀燕：善後工作已就緒

台中新光三越百貨中港店氣爆案發生一周多，台中市長盧秀燕安排下周一出訪日本，遭到民意代表批評施政優先順序錯亂、急於出國訪問...

華江快速路橋下要改建沒通知 北市當地里長轟：和平新生天橋翻版

台北市華江快速路橋下有許多空間能夠活化，近期警察局有意將原先治安巡守隊休憩室改建，不過，當地華江里長洪佳君指，過程完全沒...

65歲長者保費多61元台南全補助卻被罵刁難？市府從善如流了

台南市補助投保職業工會以基本工資投保的長者自付健保費，有2萬7千多人不必繳費，因基本工資調高超過市府補助額度多了61元，...

下周一出訪日本 盧秀燕除城市外交還要至大巨蛋取經

台中市長盧秀燕安排2月24日到3月1日出訪日本，拜訪東京、名古屋等城市。她說，這次出訪有三大目的，第一是城市外交，第二則...

第七屆亞洲區緊急救護年會展現實力 新北消防局得冠軍

2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年2月18日至2月20日在泰國華欣舉行，來自台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞...

板殯擴建屢遭居民激烈抗議 新北市府最新調整方案出爐

新北市板殯優化方案，因擴大殯儀館樓地板面積，被居民認為是假優化真擴建，反對聲浪不斷，民政局今表示已著手研議調整優化方案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。