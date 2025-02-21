華江快速路橋下要改建沒通知 北市當地里長轟：和平新生天橋翻版

台北市華江快速路橋下有許多空間能夠活化，近期警察局有意將原先治安巡守隊休憩室改建，不過，當地華江里長洪佳君指，過程完全沒有與里民溝通協調，呼籲先讓民眾了解細節，再進行後續計畫。警察局回，將持續里長、地方民意溝通。

華江快速路橋下廊帶空間均有相關單位利用，除了里民活動空間之外，也有義警分隊協勤中心。洪佳君說，近期北市警察局發文指要改善橋下空間，「本來覺得是好事一件，但仔細想相關的改善案的討論竟然排除里民。」里辦公處絲毫沒有資訊，居民透過外界消息才得知。

洪佳君說，社區的環境改善，最了解的當然是住在當地的居民，沒想到這次市府和警局連基本的溝通都沒有，就決定要拍板動工。令人想到和平新生天橋、文林苑都更案、三創生活園區案，都是口口聲聲說要「改善」，但漠視居民意見。

洪佳君說，在地訴求很簡單，希望能公開計畫內容，讓居民了解改善細節，同時召開說明會一起討論，未來的公共建設必須要先徵詢地方意見，非決定好了才通知。「蔣市長，請尊重地方，這不是你們的績效，這是我們的生活！」

警察局表示，為確保萬華分局所屬協勤民力於橋下駐地使用安全，並考量整體市容景觀改善，有邀集相關市府單位共同會勘，規畫將環河南路高架道路（華江橋至西藏路）橋下第二、四、五孔鐵皮搭建構造物拆除，並於第四孔整併重建。