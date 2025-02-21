快訊

又來！X全球大當機 網站暖心喊1句話讓網友氣炸

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

第七屆亞洲區緊急救護年會展現實力 新北消防局得冠軍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，新北市消防局與林口長庚急診醫學科醫師組隊參加榮獲冠軍。圖／新北市消防局提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，新北市消防局與林口長庚急診醫學科醫師組隊參加榮獲冠軍。圖／新北市消防局提供

2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年2月18日至2月20日在泰國華欣舉行，來自台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國共13支代表隊伍參加緊急救護競賽，新北市與台南市消防局組隊參加分別榮獲冠軍及季軍，消防署也獲頒亞洲緊急醫療救護協會機構獎，由消防署簡鈺純專門委員出席代表受獎。

內政部表示，隨著全國緊急救護出勤量逐年增加，如何透過進階救護器材、教育訓練及人工智慧（AI）技術導入，提升到院前急救效率與安全性，提高緊急傷病患的存活率，已成為當前重要課題，其中消防署所推動的「救急救難一站通推動計畫」除榮獲國家發展委員會第七屆「政府服務獎」，更榮獲「亞洲緊急醫療救護協會機構獎（AAEMS Institutional Award）」肯定。

內政部指出，這次獲獎由消防署指派代表前往泰國華欣受獎，不僅是對該計畫推動成果的認可，更是內政部消防署、衛生福利部、國家災害防救科技中心（NCDR）共同合作的成果，透過跨機構合作，成功整合全國22縣市消防局、10種EMS系統，建立完整的救護資料交換平台，讓EMS服務更即時、更準確，提升我國整體救護服務品質。

泰國同時也舉行亞洲緊急救護競賽，來自6個國家共13支隊伍參加，台灣有新北、桃園、台南、高雄4個直轄市消防局組隊參賽，經過7位國際裁判的認可，「新北市-C3H6N6」勇奪冠軍，「台南-Tainan Pro Go」獲得季軍，展現台灣緊急救護實力。

新北消防局代表隊由林口長庚急診醫學科葉忻慈醫師、清水分隊隊員陳孟昇、羅祐旻、土城分隊隊員林麟、泰山分隊員吳柏霆等高級救護技術員組成，自發性組隊參賽且利用休假時間自主練習，新北團隊能夠一路過關斬將脫穎而出。

這次競事分3個情境階段，每個階段各隊需要分配成員，每位成員必須參加2個階段，考驗著團隊領導指揮能力，模擬仿真救護現場場景，也考驗著選手面對大量傷病患處置應變，每位團員都必須展現出高度臨場反應性及全方位處置能力，使得競賽更具挑戰性和教育意義。

新北市長侯友宜指出，新北市一直都很重視緊急救護政策，也肯定消防局在緊急救護各方面的努力，包括擁有全國最多573位高級救護技術員，除不斷精進提升救護技術能力，並與各急救醫院跨機構密切合作，串起到院前後生命之鏈，組成綿密緊急醫療救護網，在OHCA康復出院率也獲得亮眼成績，從99年3.1%大幅提升至113年11.68%，累計救活2,647人，持續守護市民的安全。

新北市消防局長陳崇岳表示，這次榮獲國際冠軍殊榮，代表新北市消防局在緊急救護專業的堅強實力，這些救護菁英能夠在國際舞台上大放異彩，除為新北爭光，也提升台灣在國際的能見度，相信是給個人及團隊最大的肯定及鼓勵，未來我們持續提升新北市緊急醫療救護服務品質。

nstitutional Award亞洲緊急醫療救護協會機構獎獎座。圖／消防署提供
nstitutional Award亞洲緊急醫療救護協會機構獎獎座。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，冠軍為新北市政府消防局參賽隊伍（左），亞軍為香港參賽隊伍（中），季軍為台南市政府消防局參賽隊伍（右）。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，冠軍為新北市政府消防局參賽隊伍（左），亞軍為香港參賽隊伍（中），季軍為台南市政府消防局參賽隊伍（右）。圖／消防署提供
新北市消防局與林口長庚急診醫學科醫師組隊前往泰國參加緊急救護競賽選手及教官團群英。圖／新北市消防局提供
新北市消防局與林口長庚急診醫學科醫師組隊前往泰國參加緊急救護競賽選手及教官團群英。圖／新北市消防局提供
消防署簡鈺純專門委員（左三）代表接受AAEMS Institutional Award亞洲緊急醫療救護協會機構獎。圖／消防署提供
消防署簡鈺純專門委員（左三）代表接受AAEMS Institutional Award亞洲緊急醫療救護協會機構獎。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，台南市消防局組隊參加榮獲季軍。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，台南市消防局組隊參加榮獲季軍。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，台南市消防局組隊參加榮獲季軍。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，台南市消防局組隊參加榮獲季軍。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，新北市消防局與林口長庚急診醫學科醫師組隊參加榮獲冠軍。圖／消防署提供
2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年在泰國舉行，台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支代表隊伍參加緊急救護競賽，新北市消防局與林口長庚急診醫學科醫師組隊參加榮獲冠軍。圖／消防署提供

團隊 泰國

延伸閱讀

經典賽新北巿府挺台灣！若全壘打...送運動中心課程買1送1

台灣緊急醫療救護整合有方 獲亞洲協會肯定

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事 台南市代表隊今摘銅

吳府千歲會會長蔡連博捐救護車 黃偉哲致謝：造福市民

相關新聞

全國首創！解決小巨蛋淹水 北市籌30億打造「敦北大排」

面對極端天氣，北市府提升台北市降雨容受力從78.8毫米至88.8毫米，其中一項計畫自籌30億，沿敦化北路至台北小巨蛋興建...

第七屆亞洲區緊急救護年會展現實力 新北消防局得冠軍

2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年2月18日至2月20日在泰國華欣舉行，來自台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞...

板殯擴建屢遭居民激烈抗議 新北市府最新調整方案出爐

新北市板殯優化方案，因擴大殯儀館樓地板面積，被居民認為是假優化真擴建，反對聲浪不斷，民政局今表示已著手研議調整優化方案，...

影／侯友宜議會參加書記長交接 民代率3百群眾抗議板殯擴建

新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加，國民黨議員周勝考則號召300民眾在議會前抗議板殯...

北市公安會報 學者：營業場所高處裝瓦斯感測器

台中新光三越氣爆造成慘重死傷，北市府開公安會報時，學者指出疑因瓦斯比重較空氣輕，大量聚積在天花板未被察覺而引爆，建議市府...

不敵量販店競爭 北市4市場退場、轉型

台北市部分傳統市場因消費習慣改變，不敵量販店及超市競爭，生意銳減，面臨退場或轉型。北市府市場處評估後，八德、南松確定配合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。