第七屆亞洲區緊急救護年會展現實力 新北消防局得冠軍

2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年2月18日至2月20日在泰國華欣舉行，來自台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國共13支代表隊伍參加緊急救護競賽，新北市與台南市消防局組隊參加分別榮獲冠軍及季軍，消防署也獲頒亞洲緊急醫療救護協會機構獎，由消防署簡鈺純專門委員出席代表受獎。

內政部表示，隨著全國緊急救護出勤量逐年增加，如何透過進階救護器材、教育訓練及人工智慧（AI）技術導入，提升到院前急救效率與安全性，提高緊急傷病患的存活率，已成為當前重要課題，其中消防署所推動的「救急救難一站通推動計畫」除榮獲國家發展委員會第七屆「政府服務獎」，更榮獲「亞洲緊急醫療救護協會機構獎（AAEMS Institutional Award）」肯定。

內政部指出，這次獲獎由消防署指派代表前往泰國華欣受獎，不僅是對該計畫推動成果的認可，更是內政部消防署、衛生福利部、國家災害防救科技中心（NCDR）共同合作的成果，透過跨機構合作，成功整合全國22縣市消防局、10種EMS系統，建立完整的救護資料交換平台，讓EMS服務更即時、更準確，提升我國整體救護服務品質。

泰國同時也舉行亞洲緊急救護競賽，來自6個國家共13支隊伍參加，台灣有新北、桃園、台南、高雄4個直轄市消防局組隊參賽，經過7位國際裁判的認可，「新北市-C3H6N6」勇奪冠軍，「台南-Tainan Pro Go」獲得季軍，展現台灣緊急救護實力。

新北消防局代表隊由林口長庚急診醫學科葉忻慈醫師、清水分隊隊員陳孟昇、羅祐旻、土城分隊隊員林麟、泰山分隊員吳柏霆等高級救護技術員組成，自發性組隊參賽且利用休假時間自主練習，新北團隊能夠一路過關斬將脫穎而出。

這次競事分3個情境階段，每個階段各隊需要分配成員，每位成員必須參加2個階段，考驗著團隊領導指揮能力，模擬仿真救護現場場景，也考驗著選手面對大量傷病患處置應變，每位團員都必須展現出高度臨場反應性及全方位處置能力，使得競賽更具挑戰性和教育意義。

新北市長侯友宜指出，新北市一直都很重視緊急救護政策，也肯定消防局在緊急救護各方面的努力，包括擁有全國最多573位高級救護技術員，除不斷精進提升救護技術能力，並與各急救醫院跨機構密切合作，串起到院前後生命之鏈，組成綿密緊急醫療救護網，在OHCA康復出院率也獲得亮眼成績，從99年3.1%大幅提升至113年11.68%，累計救活2,647人，持續守護市民的安全。