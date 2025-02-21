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板殯擴建屢遭居民激烈抗議 新北市府最新調整方案出爐

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員周勝考今帶300居民在議會抗議板殯假優化真擴建，要求停止優化方案。記者李定宇／攝影
新北市議員周勝考今帶300居民在議會抗議板殯假優化真擴建，要求停止優化方案。記者李定宇／攝影

新北市板殯優化方案，因擴大殯儀館樓地板面積，被居民認為是假優化真擴建，反對聲浪不斷，民政局今表示已著手研議調整優化方案，並再與周邊里長進行意見交流，此外未來也將研議於新建納骨塔規劃小型禮廳，達到分散量能的目的。民政局強調殯葬量能越來越嚴峻是不爭的事實，必須要找出解方。

新北市議會今進行國民黨團交接儀式，新北市長侯友宜等人出席觀禮，新北市議員周勝考則帶300居民在議會抗議板殯假優化真擴建，要求停止優化方案。

民政局指出，經聽取說明會及地方里長意見，已研擬調整優化方案量能，初步方案將調整地面層樓地板面積、樓層數、禮廳數、多功能廳數，並於鄰近公共用地上評估規劃地下停車場，分散車流，減少交通影響。配套方式則是研議在新建納骨塔納入小型禮廳及冷藏室規劃，方便各地居民就近治喪。

民政局表示，由於冷藏櫃數量不足，近年凡遇農曆新年、寒流、農曆七月前後等期間，皆必須徵調臨時冰櫃因應，以今年度情況為例，總計徵調4座冰櫃，冰存量能達1025屜。隨著邁入超高齡化社會，未來殯葬服務設施吃緊的問題只會越來越嚴重，基於對亡者的尊重及提供友善的治喪環境，優化方案有其必要性。

民政局強調優化方案無違反法令問題，依據殯葬管理條例都市計畫範圍內劃定為殯儀館用地，不受與學校需距離300公尺限制。而未來若確定方案，一切都將遵照相關法令程序，送都市計畫變更、環境影響評估審議。

對於送葬隊伍之噪音及交通問題，民政局表示近年國人喪葬習俗改變，大部分喪家皆選擇簡易化喪禮，送葬車隊有減少趨勢。新北市殯葬管理自治條例也於去年12月送議會審議，規定公告路段不得使用法器、樂器、相類器具或擴音設備，製造聲響致妨害公眾安寧，最高可處10萬元罰鍰；若法規通過，將研議公告路段將殯儀館周邊路段納入範圍。

對於殯儀館周邊業者稽查，民政、環保、警察局以聯合稽查方式加強監督管理，去年進行54次聯合稽查，涉嫌違法經營業者，則依民眾檢舉及不定期檢查方式取締，去年度裁罰金額總計達135萬元。

殯儀館 都市計畫

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