影／侯友宜議會參加書記長交接 民代率3百群眾抗議板殯擴建

新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加，國民黨議員周勝考則號召300民眾在議會前抗議板殯擴建，並將萬人連署書交議長蔣根煌，表達板橋居民反對擴建。

周勝考指出，新北市府日前提出板殯優化案，造成板橋居民反彈抗議。今號召反對民眾前往議會近交萬人連署書與請願書，名為「野菊花請願行動」希望市府撤回假優化真擴建的板繽優化案。

他說，板殯擴建計畫不僅是板橋居民第四次面臨殯葬政策爭議，在短短數遇內已累積超過萬份反擴建連署書，顯示板橋居民極大的反對聲浪。優化實際是拆除舊館擴建新館，樓地板面積擴大13倍，鄰近新海路、長江路等均為8米道，這麼大的量體勢必造成周邊嚴重塞車，吸引更多殯葬業者進駐周邊。

今日新北市議會舉辦國民黨黨團書記長交接儀式，因此召集居民到市議會向新北市副市長、新北市議會議長、三薰黨團書記長總召及國民黨代表遮交請願書。現場超過300名市民聚集新北市議會。手持告別式常用的菊花象徵哀悼之意，希望市府撤銷優化方案並向市府表達長久以往的無奈與情怒，也痛批優化根本是假象。