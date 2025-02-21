快訊

又來！X全球大當機 網站暖心喊1句話讓網友氣炸

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

影／侯友宜議會參加書記長交接 民代率3百群眾抗議板殯擴建

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加。記者李定宇／攝影
新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加。記者李定宇／攝影

新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加，國民黨議員周勝考則號召300民眾在議會前抗議板殯擴建，並將萬人連署書交議長蔣根煌，表達板橋居民反對擴建。

周勝考指出，新北市府日前提出板殯優化案，造成板橋居民反彈抗議。今號召反對民眾前往議會近交萬人連署書與請願書，名為「野菊花請願行動」希望市府撤回假優化真擴建的板繽優化案。

他說，板殯擴建計畫不僅是板橋居民第四次面臨殯葬政策爭議，在短短數遇內已累積超過萬份反擴建連署書，顯示板橋居民極大的反對聲浪。優化實際是拆除舊館擴建新館，樓地板面積擴大13倍，鄰近新海路、長江路等均為8米道，這麼大的量體勢必造成周邊嚴重塞車，吸引更多殯葬業者進駐周邊。

今日新北市議會舉辦國民黨黨團書記長交接儀式，因此召集居民到市議會向新北市副市長、新北市議會議長、三薰黨團書記長總召及國民黨代表遮交請願書。現場超過300名市民聚集新北市議會。手持告別式常用的菊花象徵哀悼之意，希望市府撤銷優化方案並向市府表達長久以往的無奈與情怒，也痛批優化根本是假象。

該抗議行動最後由新北市議會議長蔣根煌接下萬人連署書後，和平結束。

新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加。記者李定宇／攝影
新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加。記者李定宇／攝影
新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加。記者李定宇／攝影
新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加。記者李定宇／攝影
抗議行動最後由新北市議會議長蔣根煌接下萬人連署書後，和平結束。記者李定宇／攝影
抗議行動最後由新北市議會議長蔣根煌接下萬人連署書後，和平結束。記者李定宇／攝影
300名市民聚集新北市議會。手持告别式常用的菊花象徵哀悼之意。記者李定宇／攝影
300名市民聚集新北市議會。手持告别式常用的菊花象徵哀悼之意。記者李定宇／攝影
國民黨議員周勝考號召300民眾在議會前抗議板殯擴建，並將萬人連署書交議長蔣根煌。記者李定宇／攝影
國民黨議員周勝考號召300民眾在議會前抗議板殯擴建，並將萬人連署書交議長蔣根煌。記者李定宇／攝影

國民黨 連署書

延伸閱讀

三峽長福立體停車場設211車位 盼解決老街停車亂象

鶯歌生命紀念館可容納5萬櫃位 預計117年啟用

影／「每次颱風我都剉咧等」 侯友宜三峽行動治理：山區里長不好幹

影／侯友宜出席鶯歌行動治理會議 里長提設活動中心、假日市集

相關新聞

全國首創！解決小巨蛋淹水 北市籌30億打造「敦北大排」

面對極端天氣，北市府提升台北市降雨容受力從78.8毫米至88.8毫米，其中一項計畫自籌30億，沿敦化北路至台北小巨蛋興建...

第七屆亞洲區緊急救護年會展現實力 新北消防局得冠軍

2025年第七屆亞洲區緊急救護年會今年2月18日至2月20日在泰國華欣舉行，來自台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞...

板殯擴建屢遭居民激烈抗議 新北市府最新調整方案出爐

新北市板殯優化方案，因擴大殯儀館樓地板面積，被居民認為是假優化真擴建，反對聲浪不斷，民政局今表示已著手研議調整優化方案，...

影／侯友宜議會參加書記長交接 民代率3百群眾抗議板殯擴建

新北市議會今上午進行國民黨黨團書記長交接儀式，新北市長侯友宜也受邀參加，國民黨議員周勝考則號召300民眾在議會前抗議板殯...

北市公安會報 學者：營業場所高處裝瓦斯感測器

台中新光三越氣爆造成慘重死傷，北市府開公安會報時，學者指出疑因瓦斯比重較空氣輕，大量聚積在天花板未被察覺而引爆，建議市府...

不敵量販店競爭 北市4市場退場、轉型

台北市部分傳統市場因消費習慣改變，不敵量販店及超市競爭，生意銳減，面臨退場或轉型。北市府市場處評估後，八德、南松確定配合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。