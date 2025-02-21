全國首創！解決小巨蛋淹水 北市籌30億打造「敦北大排」

面對極端天氣，北市府提升台北市降雨容受力從78.8毫米至88.8毫米，其中一項計畫自籌30億，沿敦化北路至台北小巨蛋興建「敦北地下大排」總長1.25公里，預計貯留量達3.2萬立方公尺，相當於16座標準游泳池的水量。水利處表示，這項工程是全國首例，以捷運潛盾工法挖貯留管，避免影響居民生活和交通。

該工程完工後，將提升小巨蛋周邊及敦化北路沿線的降雨容受度，解決當地逢大雨必淹的問題。據府方人士表示，當地是台北市長蔣萬安當立委時的選區，過去跑基層時，里長與當地居民的就請求免於淹水，蔣萬安上任後開始規畫，由市府自籌預算，今年獲議會通過。

水利處下工科指出，台北市為高度開發的城市，若要大興土木在市區開挖興建大型排水設施相當不易，且於地面施工將對市民生活造成極大的影響，過去曾於台北市文山區興建地下滯洪池，解決當地逢雨必淹的狀況，但該項施工方式並非所有地區都適用，市府才推動敦化北路地下貯留管興建工程。

水利處長張凱堯表示，一般挖滯洪池，像在高雄市，需要有很大的空間，在日本是設「地下皇宮」也要用到很大的公共空間在地下挖「箱子」工程會影響附近住家，北市決定改採地下貯留管，利用捷運潛盾工法施工「挖潛盾道拿來裝水」。

該工程以敦北公園作為貯留管的起點，沿敦化北路推進至台北小巨蛋，貯留管內徑5.6公尺，下挖深度達40公尺，比捷運還深，預算30億元，工期預計38個月，水利處希望今年8月招標、10月決標，今年底動工。未來另規畫在承德路從成淵高中到建成公園，挖第二座貯留管。

為了避免施工時影響居民，張凱堯指出，這項工程全國首創，因台北市寸土寸金，道路下方也都是管線，用其他的工法對交通衝擊大，地下貯留管雖然費用較高，但像「微創手術，傷口很小」幾乎都在地下施工，只看得出入口，沿線看不到工地。