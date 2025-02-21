北市公安會報 學者：營業場所高處裝瓦斯感測器

台中新光三越氣爆造成慘重死傷，北市府開公安會報時，學者指出疑因瓦斯比重較空氣輕，大量聚積在天花板未被察覺而引爆，建議市府率先在營業場所高處裝設瓦斯感測器。市長蔣萬安指示1周內研議可行性，2周內完成評估。

台中氣爆發生後，北市產發局會同瓦斯公司完成71處供氣場所巡檢，均符合規定，另將與學者專家組聯合稽查小組，要求用氣大戶定期汰換老舊管線並檢查用氣情形。

北市府舉行公安會報時，顧問雷明遠指出，台中氣爆案發生前有人聞到瓦斯味，因天然氣有加臭味，會聞到的濃度是0.0001%，遠低於會爆炸的濃度，聞到時若停工檢查，可能就不會發生爆炸。

雷明遠判斷因天然氣和空氣比重是0.6至0.8，會飄上天花板，管路也在天花板，若洩露是水平飄在天花板內，不會聞到。

雷明遠說，若是有人聞到時表示已經從天花板的縫隙溢過天花板，也就是說上方全部布滿氣體，沒有馬上處理就失去機會。

雖然現行法規還未規範，雷明遠建議市府可率先要求業者、施工或營業中的場所，在天花板有瓦斯管線處增設瓦斯漏氣的警報裝置，費用應該不高，業者先自主管理再由市府檢查。

對此，北市百貨業者表示，各店公安檢查項目都有SOP，透過「自主檢查」及「委外維護」雙軌執行，區分為每周、雙周、月、年，近20種項目進行對應檢查，且定期開會檢討，加強優化安全管理，一定會注意瓦斯管線安全。

北市技監陳世浩說，若業者未報備裝修，以北市府現有人力難以四處稽查，建議透過民政局系統，由里長幫忙，若發現施工異常幫忙通報，市府再去查。

蔣萬安表示，1周內將召集建管、消防等單位開會討論，研議加裝警報器的可行性，2周內完成評估結果。若確實可行就盡快做，至於申請施工許可，有漏洞也要彌補。