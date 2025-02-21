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不敵量販店競爭 北市4市場退場、轉型
台北市部分傳統市場因消費習慣改變，不敵量販店及超市競爭，生意銳減，面臨退場或轉型。北市府市場處評估後，八德、南松確定配合都更整場收回，信義和幸安將輔導轉型並加強行銷，吸引多元特色攤鋪進駐。
幸安市場鄰近忠孝新生捷運站，民國64年改建為地上4樓、地下1樓建築，陪伴在地民眾半世紀，實際走訪，目前地下1樓由家樂福經營，餘下攤商多為修改衣服，也有部分蔬果魚攤，還有幾間年輕人經營的花藝攤商進駐。
幸安市場自治會表示，原有100多間攤商，因1樓不能使用明火，沒有熟食，顧客本來就少，加上量販店及超市競爭，更少有人光顧，且二代不願接班，現在只剩49攤，面臨退場問題。
北市議員洪婉臻接獲攤商陳情，認為市府應以全市角度盤點現況，若需要退場就給予即時協助，也要思考如何活化轉型，不少傳統市場在文創咖啡廳、特色新創店舖進駐後，反倒拉高人氣。
北市市場處公有零售市場科長許鉦國表示，經主動評估，有4座傳統市場面臨類似問題，八德、南松市場確定配合都更，整場收回，信義和幸安則是部分攤商整併進行轉型。
許鉦國說，針對市場轉型，會引進經營輔導團隊，以幸安市場為例，會先將有意持續經營的攤商整併，並由經營團隊進行招商，並持續觀察評估。
市場處表示，將依照北市自治條例輔導經營不善的市場退場，並提供停止使用補助費每攤70萬元。今年公告市集精進補助計畫及行銷補助計畫，改善市場硬體環境，降低部分攤商退場導致市場競爭力下降的影響，加強市場行銷並訂定計畫吸引有意經營的多元特色攤舖使用人進駐，活絡市場。
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