雙北皆有「蛋」削弱紅利？ 他揭新北大巨蛋選址會議只討論一事

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聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市府由副市長劉和然今下午率相關局處，邀集10位專家學者開首次選址研商會議。由於雙北大巨蛋距離短，世界獨有，外界憂心新北大巨蛋效益。劉和然指出，台北大巨蛋一年僅41場球賽，但中職例行賽有240場，一定有球賽空間，因此今日專家學者並沒有討論要不要蓋，而是一窩蜂討論「要蓋在哪？」

新北大巨蛋選址引發熱議，市府今開選址研商會議，在板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期共6地區討論。世界12強棒球賽情蒐組教練周正雄說，不管選址在何處，交通事是首要考量，畢竟最直接影響球迷觀賽意願；而周邊配套設施也很重要，需要旅館、電影院、商城，讓觀眾不只看棒球。

周正雄提及，淡海新市鎮第一期已成熟，有人口紅利、腹地大，若成解決交通疏散問題，認為淡海二期可以期待；若淡水沒有考慮的話，樹林、三峽地區其實也可以。周強調，周間球賽在傍晚6時半開打，雙北居民若準時下班，能否在1小時內到新北大巨蛋是關鍵。

此外，周也說，若只有球賽、周末才有民眾到球場，中職例行賽是3至8月，其他時間要想辦法招攬客流，營運成本增加、效益降低、租借成本也會增加，並非當初選址美意，希望新北大巨蛋落成後，不只球賽可以來，平日也是旅遊觀光景點；對球員來說，東京巨蛋有附屬飯店，若是一級賽事，安排所有選手住在附屬飯店內，出賽直接走秘密通道，較不會受到干擾，盼未來新北大巨蛋一同考慮。

劉和然補充，選址有2要件，一是交通多元性、二是周邊設施越多越好。目前大巨蛋一年僅提供41場球賽，但例行賽有240場，一定是有球賽空間，所以今天專家學者沒有討論是否蓋大巨蛋，而是要蓋在哪裡？興建過程需注意哪些？雖然跟台北大巨蛋還是有競爭關係，但希望雙北大巨蛋能相輔相成合作，未來也會一併思考進去。

新北市府由副市長劉和然（左）今下午率相關局處，邀集10位專家學者開首次選址研商會議，會後與世界12強棒球賽情蒐組教練周正雄（右）一同說明討論內容。記者劉懿萱／攝影
新北市府由副市長劉和然（左）今下午率相關局處，邀集10位專家學者開首次選址研商會議，會後與世界12強棒球賽情蒐組教練周正雄（右）一同說明討論內容。記者劉懿萱／攝影

中職 劉和然 土城 大巨蛋 淡水

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