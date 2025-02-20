蔣萬安慰勞松山空軍基地官兵 不忘邀請參加世壯運
台北市長蔣萬安今慰勞松山空軍基地官兵，致贈限量版「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，並強調守衛人民默默付出的國軍弟兄姊妹們，是大家心目中的台灣英雄，還不忘邀請國軍官兵支持、參與2025雙北世界壯年運動會。
蔣萬安今天率北市副秘書長游適銘、兵役局長李治安，與台北市軍人服務站長吳遠里前往松山空軍基地慰勞國軍官兵，由基地指揮部指揮官林照川接待。
蔣萬安表示，很高興有機會與局處首長們一同來到松山空軍基地，向空軍官兵捍衛領空守護國家安全表達敬意，同時感謝部隊長對市籍官兵的照顧。
蔣萬安這次慰問共致贈松山空軍基地指揮部、空軍松山基地勤務隊、憲兵第十中隊、空軍救護隊等單位春節慰勞金，表達誠摯感謝，也表示市府未來也將持續辦理敬軍慰勞活動，並請社會大眾一起來支持國軍。
蔣萬安還邀請國軍官兵弟兄姊妹共襄盛舉支持「2025雙北世界壯年運動會」期待大家相約共同觀賞賽事，熱情參與這次的台北運動嘉年華會。
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