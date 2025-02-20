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侯友宜讚蘇巧慧很認真 綠批罷免是鬥爭、藍回應只是場面話

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今上午參加鶯歌行動治理。記者李定宇／攝影
民進黨立委蘇巧慧今上午參加鶯歌行動治理。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午至鶯歌行動治理，尾聲時表示在地立委蘇巧慧認真打拚，民進黨新北市黨部執行長高碩呈批評，國民黨依然透過青年黨工發動對蘇巧慧的罷免，議員呂家愷則表示，市長都會感謝民代的付出，就只是場面話。

新北市長侯友宜今鶯歌行動治理後，對里長表示蘇巧慧立委為地方做很多事大家心裡有數，你們都跟她很熟，她也很認真打拼，很感謝她。

蘇巧慧表示，她從上任以來積極為新北爭取中央資源和建設，鶯歌近幾年的改變，地方不分黨派民眾都有目共睹，包括地方等待20年的鳳鳴簡易車站中央全額負擔6.1億元、捷運三鶯線中央補助186億元、中央補助14.2億三鶯大橋改建、中央全額補助9.4億元的新樹鶯堤外便道、東門溪排水改善工程與鳳鳴滯洪池工程也和中央爭取6.1億元。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，民進黨新北市立委在地方的表現民眾都有目共睹，連市長侯友宜今天在鶯歌行動治理座談會上，都大力稱讚立委蘇巧慧認真、努力，為地方做很多事，結果國民黨依然透過青年黨工發動對蘇巧慧的罷免，讓人不禁懷疑到底罷免正當性何在？國民黨為了政治鬥爭，對優秀的立委發動惡罷，相信民眾絕不接受。

新北市議員呂家愷則表示，市長在行動治理時都會感謝當地民代的付出，表示這只是市長的場面話，不須太多解讀。

侯友宜 呂家愷 國民黨 民進黨 罷免 蘇巧慧

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