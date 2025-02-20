新北汐止防汛道路樹倒100天沒人理 會勘釐清權責

在去年11月的颱風過後，汐止區星際公園防汛道路旁，大樹倒了5、6棵，只是卻遲遲不見相關單位處理，讓當地里長很不滿，直說大樹倒塌足足100天，都沒人理，整體景觀大受影響，所以今(20)日，在新北市政府高灘處、汐止區公所、新北市議員白珮茹服務處等相關單位人員現場會勘討論後，將報請國產署處理。

鄉長里長陳志勝指出，在星際公園防汛步道旁，有5、6棵的大樹已經倒塌，從去年11月1日的康芮颱風之後，到現在已經100天了，都一直沒有處理，所以，今天請新北市議員白珮茹服務處協助，邀請相關單位來現場會勘，首先要釐清為何樹倒了100天都沒人理，緊鄰基隆河、星際公園遊樂場，但是一旁樹倒了，影響景觀，卻遲遲不見處理，希望儘快釐清權責單位進行改善。

汐止區公所經建課長吳學偉表示，今天來到星際公園防汛步道會勘，主要是里長陳志勝反應有樹倒的情形，今天會勘討論跟市府高灘處來釐清土地所有權，根據了解這是一塊未登錄地，接下來會把資訊發給國有財產署，請他們處理。