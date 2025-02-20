快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

新北汐止防汛道路樹倒100天沒人理 會勘釐清權責

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北汐止星際公園防汛道路旁的大樹，去年因為颱風倒塌，但是卻遲遲沒有處理，影響當地景觀。 圖／觀天下有線電視提供
新北汐止星際公園防汛道路旁的大樹，去年因為颱風倒塌，但是卻遲遲沒有處理，影響當地景觀。 圖／觀天下有線電視提供

在去年11月的颱風過後，汐止區星際公園防汛道路旁，大樹倒了5、6棵，只是卻遲遲不見相關單位處理，讓當地里長很不滿，直說大樹倒塌足足100天，都沒人理，整體景觀大受影響，所以今(20)日，在新北市政府高灘處、汐止區公所、新北市議員白珮茹服務處等相關單位人員現場會勘討論後，將報請國產署處理。

鄉長里長陳志勝指出，在星際公園防汛步道旁，有5、6棵的大樹已經倒塌，從去年11月1日的康芮颱風之後，到現在已經100天了，都一直沒有處理，所以，今天請新北市議員白珮茹服務處協助，邀請相關單位來現場會勘，首先要釐清為何樹倒了100天都沒人理，緊鄰基隆河、星際公園遊樂場，但是一旁樹倒了，影響景觀，卻遲遲不見處理，希望儘快釐清權責單位進行改善。

汐止區公所經建課長吳學偉表示，今天來到星際公園防汛步道會勘，主要是里長陳志勝反應有樹倒的情形，今天會勘討論跟市府高灘處來釐清土地所有權，根據了解這是一塊未登錄地，接下來會把資訊發給國有財產署，請他們處理。

康芮颱風 汐止

延伸閱讀

新北8處路邊機車格收費周轉率達6成 買定期票更優惠

新北大巨蛋造型曝光網大讚「比遠雄蛋好」 市府今澄清還沒定案

新北汐止新台五路2塊共千坪用地 立委促開闢公園綠地

新北汐止金龍國小跑道破損 學童跑步危險要改善

相關新聞

新北大巨蛋造型曝光網大讚「比遠雄蛋好」 市府今澄清還沒定案

新北市府昨市政會議討論新北大巨蛋選址，並在會議簡報大巨蛋示意圖，圖片顯示大巨蛋外觀新穎，外牆也有LED大型屏幕，網友評外...

平均11分走到…北市獲步行便利城市第35 亞洲僅次1城市

台北市獲得「自然城市」期刊調查為全球步行便利城市第35名，第1名為義大利米蘭，台北市名列第35名、亞洲第2，平均花11....

世棒經典賽資格賽開打 北市府清大巨蛋汙水道籲民眾勿闖

世界棒球經典賽資格賽21日開打，為確保台北大巨蛋周遭的汙水管渠運作順暢，台北市政府工務局衛生下水道工程處已在本月14日提...

蔣萬安慰勞松山空軍基地官兵 不忘邀請參加世壯運

台北市長蔣萬安今慰勞松山空軍基地官兵，致贈限量版「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，並強調守衛人民默...

春節後動一動 新北金山六股里延緩失能開課

春節假期過後，金山區六股里迎來新學期首堂延緩失能課程，體適能老師從緩慢的暖身操帶起，讓休息快一個月的長輩活動筋骨與關節，慢慢的熱開身來，準備進入新學期的新課程，希望能夠透過每週不同的內容，運動到不同的肌肉，進而達到延緩失能的目標。

親子一起體驗農家樂 認識蘿蔔從育苗開始

新北市社區教保中心為了充實親子假日時光，特別規劃一系列的親子課程。而其中也有走出教室來到附近農場的農事體驗，近來進入蘿蔔生產季節，新北市立萬里幼兒園就規劃親子一起認識蘿蔔的課程，從育苗開始，還有拔蘿蔔、做蘿蔔絲餅，讓親子愛上白蘿蔔的好滋味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。