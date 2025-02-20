太陽能蓄電不足 新北汐止保長國小公車站智慧看板看不清

汐止區保長國小公車候車亭的智慧看板，因為是太陽能板，本身就比較不清晰，有民眾反映看不清楚，老人家看公車到站時間也很吃力，尤其冬天日照少，太陽能板蓄電量不足，就連電燈都只有小燈會亮，所以，新北市議員張錦豪就反映相關單位，希望能夠儘快接電改善問題。

保安里長蘇忠吉說，保長國小候車亭因為公車到站顯示是太陽能板顯示器，只有黑色跟白色字體，並沒有很清晰，民眾在候車時，常常會看不清楚，而且現在也有雨水滲漏到太陽能板的顯示器裡面，造成更加的模糊，尤其長輩眼力比較不好，在看公車到站時間顯示時，會更加的吃力，希望能夠更換成一般的智慧型看板，讓公車到站時間可以一目了然。當初是因為人行道剛做好，兩年內不能開挖人行道，所以，權宜之計使用太陽能板，現在禁挖時間已經過了，台電可以來進行開挖了，希望相關單位能夠協助，恢復一般的公車智慧型看板，讓大家搭車時可以更加的便利。

蘇忠吉提到，還有太陽能板蓄電也比較不足，就連候車亭的照明也不足，只有小燈會亮，兩盞大燈不會亮，那電力不足的原因有很多，除了蓄電量不足，另外就是汐止潮濕多雨，沒有太陽就沒法蓄電，第二個就是太陽能板可能有一些灰塵在，需要清除掉，蓄電功能會比較強，因為這兩個原因，公車到站時間顯示就會比較不清晰。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，接到民眾跟里長反映，所以，邀請了市府養工處等相關單位到現場會勘，現在正在進行一些通電的程序，之前因為人行道是限挖期，但是，養工處已經將有關的管路管線都留好了，等挖埋通電就可以了，希望能夠儘快將智慧型看板改善。