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新北淡水海關碼頭公開標租 盼提升國際觀光量能

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水海關碼頭即日起公開標租，期盼引入民間企業的創新想法，活化古蹟營運。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水海關碼頭即日起公開標租，期盼引入民間企業的創新想法，活化古蹟營運。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區海關碼頭，是淡水串連紅毛城到滬尾砲台小白宮古蹟群的重要景點，過去每年帶動260萬人次觀光客到訪，更是淡水百年歷史遺跡，為了提升接待量能並兼顧國際觀光，因此也開始辦理海關碼頭標租作業，期待民間企業注入更多的創新想法。

淡水的重要歷史地標「淡水海關碼頭」，自即日起公開標租，期望透過民間創意活化古蹟運營，進一步帶動紅毛城等周邊景點的觀光效益。新北市立淡水古蹟博物館指出，該標租案租期4年，年租金底價約280萬元，符合資格者可續租1次，此次標租將採綜合評選，預計選出最適合的承租人，以提升淡水作為北台灣旅遊熱點的吸引力。

淡水百年歷史遺跡「淡水海關碼頭」全長150公尺，占地2,771坪，過去曾為清代對外貿易的重要港埠設施，至今仍保存洋樓及2座歷史悠久的倉庫。淡水古蹟博物館表示，隨著淡江大橋通車，淡水的觀光價值將進一步提升，期盼透過本次標租，引進更多創新業者，讓淡水海關碼頭成為旅遊新亮點，進一步帶動紅毛城及周邊商圈發展。

古蹟博物館 淡水

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