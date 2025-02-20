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親子一起體驗農家樂 認識蘿蔔從育苗開始
新北市社區教保中心為了充實親子假日時光，特別規劃一系列的親子課程。而其中也有走出教室來到附近農場的農事體驗，近來進入蘿蔔生產季節，新北市立萬里幼兒園就規劃親子一起認識蘿蔔的課程，從育苗開始，還有拔蘿蔔、做蘿蔔絲餅，讓親子愛上白蘿蔔的好滋味。
新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，為了讓親子更深入的認識白蘿蔔，這次的活動，農場還教親子應用平常不會使用到的蘿蔔纓來製作成好吃又脆口的雪裡紅，整根蘿蔔全都可以食用不浪費。
新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬分享，活動中也有爸爸媽媽說，小孩本來不愛吃紅白蘿蔔，但因為從活動裡認識了蘿蔔，自己拔蘿蔔、自己料理，而後品嚐自己做的蘿蔔絲餅，不但沒有抗拒還吃得津津有味，成功的讓孩子一改挑食習慣，接受白蘿蔔料理的好滋味。
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