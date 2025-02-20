快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

聽新聞
0:00 / 0:00

親子一起體驗農家樂 認識蘿蔔從育苗開始

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
親子農事體驗課程，讓親子一起互動，認識並愛上農產品。 圖／紅樹林有線電視提供
親子農事體驗課程，讓親子一起互動，認識並愛上農產品。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市社區教保中心為了充實親子假日時光，特別規劃一系列的親子課程。而其中也有走出教室來到附近農場的農事體驗，近來進入蘿蔔生產季節，新北市立萬里幼兒園就規劃親子一起認識蘿蔔的課程，從育苗開始，還有拔蘿蔔、做蘿蔔絲餅，讓親子愛上白蘿蔔的好滋味。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，為了讓親子更深入的認識白蘿蔔，這次的活動，農場還教親子應用平常不會使用到的蘿蔔纓來製作成好吃又脆口的雪裡紅，整根蘿蔔全都可以食用不浪費。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬分享，活動中也有爸爸媽媽說，小孩本來不愛吃紅白蘿蔔，但因為從活動裡認識了蘿蔔，自己拔蘿蔔、自己料理，而後品嚐自己做的蘿蔔絲餅，不但沒有抗拒還吃得津津有味，成功的讓孩子一改挑食習慣，接受白蘿蔔料理的好滋味。

萬里 親子

延伸閱讀

新北8處路邊機車格收費周轉率達6成 買定期票更優惠

新北大巨蛋造型曝光網大讚「比遠雄蛋好」 市府今澄清還沒定案

新北萬里幼兒園開學日老幼共融 一起搓湯圓、畫燈籠

恆春牛杙仔蘿蔔產期延後 民眾狂拔成「蘿蔔大富翁」

相關新聞

新北大巨蛋造型曝光網大讚「比遠雄蛋好」 市府今澄清還沒定案

新北市府昨市政會議討論新北大巨蛋選址，並在會議簡報大巨蛋示意圖，圖片顯示大巨蛋外觀新穎，外牆也有LED大型屏幕，網友評外...

平均11分走到…北市獲步行便利城市第35 亞洲僅次1城市

台北市獲得「自然城市」期刊調查為全球步行便利城市第35名，第1名為義大利米蘭，台北市名列第35名、亞洲第2，平均花11....

世棒經典賽資格賽開打 北市府清大巨蛋汙水道籲民眾勿闖

世界棒球經典賽資格賽21日開打，為確保台北大巨蛋周遭的汙水管渠運作順暢，台北市政府工務局衛生下水道工程處已在本月14日提...

蔣萬安慰勞松山空軍基地官兵 不忘邀請參加世壯運

台北市長蔣萬安今慰勞松山空軍基地官兵，致贈限量版「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，並強調守衛人民默...

春節後動一動 新北金山六股里延緩失能開課

春節假期過後，金山區六股里迎來新學期首堂延緩失能課程，體適能老師從緩慢的暖身操帶起，讓休息快一個月的長輩活動筋骨與關節，慢慢的熱開身來，準備進入新學期的新課程，希望能夠透過每週不同的內容，運動到不同的肌肉，進而達到延緩失能的目標。

親子一起體驗農家樂 認識蘿蔔從育苗開始

新北市社區教保中心為了充實親子假日時光，特別規劃一系列的親子課程。而其中也有走出教室來到附近農場的農事體驗，近來進入蘿蔔生產季節，新北市立萬里幼兒園就規劃親子一起認識蘿蔔的課程，從育苗開始，還有拔蘿蔔、做蘿蔔絲餅，讓親子愛上白蘿蔔的好滋味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。