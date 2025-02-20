春節後動一動 新北金山六股里延緩失能開課

春節假期過後，金山區六股里迎來新學期首堂延緩失能課程，體適能老師從緩慢的暖身操帶起，讓休息快一個月的長輩活動筋骨與關節，慢慢的熱開身來，準備進入新學期的新課程，希望能夠透過每週不同的內容，運動到不同的肌肉，進而達到延緩失能的目標。

六股里長鐘鼎平說，新學期首堂延緩失能課程開課，來到六股里活動中心運動的長輩人數也相當多，都是要來在體適能教練的帶動下，好好的運動許久沒有運動到的肌肉，而今年度依舊會有三期的課程規劃等待長輩來學習。

里長也到課程現場跟著長輩動一動，除了基本的暖身操，體適能老師也跟上潮流，帶著長輩跳起時下最流行的韓國歌曲，未來還會再搭配多元的體適能道具讓長輩邊玩邊運動，引發長輩們的運動興趣，一起透過運動延緩老化與失能。