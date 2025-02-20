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三峽長福立體停車場設211車位 盼解決老街停車亂象

中央社／ 新北20日電

新北市長侯友宜今天在三峽區主持行動治理座談會時說，長福立體停車場今年1月決標，正辦理專案規劃，預計提供15個大型車位、196個小型車位，盼解決假日老街車潮壅塞情形。

侯友宜上午在三峽區舉辦行動治理座談會，率新北市政府各局處首長與三峽區各里長交換意見。侯友宜致詞時說，三峽幅員遼闊，也是民眾登山、溯溪熱門地區，「有颱風來，我都剉咧等」，市府團隊持續強化各項基礎建設，滿足民眾需求。

侯友宜指出，隨著捷運三鶯線今年底完工，明年初通車，相信會為三峽帶來不同面貌，另外，長福橋改建及長福立體停車場興建，將優化三峽老街交通環境。

針對長福橋改建工程，新北市政府水利局表示，長福橋在民國113年11月15日開放人行便橋通行，主橋預計114年底開放部分通行，全案預計115年完工，工程經費新台幣9.19億元，中央補助4.5億元，完工後將提供寬廣通行空間，符合觀光人潮眾多時使用需求。

至於長福立體停車場工程進度，新北市政府交通局說明，預計今年規劃出設計藍圖，工程經費5.78億元，由中央補助2.16億，初步評估提供15個大型車位、196個小型車位，希望提高老街周邊停車量能，解決停車亂象。

會中多名里長關心國光青年社會住宅2期進度，新北市政府城鄉發展局表示，工程設計共921戶，並規劃設置托育中心、幼兒園及托老中心等多元社會福利設施，預計3月完工。

侯友宜 老街 車位

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