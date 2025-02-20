世棒經典賽資格賽開打 北市府清大巨蛋汙水道籲民眾勿闖

世界棒球經典賽資格賽21日開打，為確保台北大巨蛋周遭的汙水管渠運作順暢，台北市政府工務局衛生下水道工程處已在本月14日提前完成大巨蛋周邊，包含光復南路及忠孝東路四段約400公尺汙水管渠清理與檢視工作，確保下水道正常運作，也請民眾不要任意進入。

衛工處維護工程科長顧睿瑜表示，世界棒球經典賽是高水準的國際賽事，廣受矚目，預期將有大量人潮湧入，台北大巨蛋作為這次比賽場地，衛工處已做好萬全準備，提前將周邊共400公尺的污水管渠清洗得乾乾淨淨，確保汙水下水道系統暢通，希望讓來大巨蛋參與國際賽事的民眾，都能享受舒適的觀賽體驗。

顧睿瑜說，不論是棒球賽或演唱會都讓人熱血沸騰，但可能不是每個人都能進場參加，去年就有網友合成相關素材製作闖進下水道聽演唱會的創意影片；衛工處再次呼籲，汙水下水道是密閉空間，不可任意開啟人孔設施侵入，因為汙水下水道內，可能有大腸桿菌群、還有硫化氫或沼氣等危害氣體，請民眾不要任意進入，避免發生危險。

衛工處指出，污水下水道是維持城市環境衛生的重要建設，衛工處有計畫性的分4期12年辦理汙水管渠延壽作業，及針對堵塞熱區辦理預防性清疏作業，有效降低重複堵塞情形。這次因應世界棒球經典賽事，衛工處提前完成大巨蛋周遭汙水管渠清理及檢視，確保大巨蛋周遭環境整潔，共同為國際重要賽事打造一個乾淨、安全的場域。