難敵量販店…幸安市場欲退場 議員籲市府提轉型計畫

台北市幸安市場陪伴在地50多年歷史，近年不敵消費習慣改變，面臨退場，北市議員洪婉臻接獲攤商陳情，她認為，市府應該要積極思考傳統市場的退場機制及轉型。市場處表示，今年公告精進補助及行銷計畫，改善市場軟硬體。

緊鄰忠孝新生捷運站的幸安市場，在民國64年改建，為地上4樓、地下1樓建築，安置原有攤商及流動攤販，但隨著民眾購買生鮮習慣到量販店或超市，攤商陸續退場，只留1樓攤位。實際走訪市場，多數為衣服修改及部分蔬果魚市，僅有幾間年輕的花藝攤商進駐。

幸安市場自治會也說，市場原本就是以修改衣服居多，雖然有販售生鮮蔬果，但是礙於1樓不能使用明火，沒有熟食的關係，顧客本來就少，加上量販店及超市的衝擊，更少有人光顧。如今攤商老闆年紀高齡70幾，鮮少二代接班，攤商數從100多間銳減到49攤，面臨退場機制及轉型。

洪婉臻表示，幸安市場僅是北市傳統市場的一例，北市府應該要藉機盤點各處市場狀況，若需要退場時，不僅能即時協助，同時也思考如何活化轉型，不少傳統市場在文創咖啡廳、特色新創店鋪等進駐後，反倒拉高人氣。現在幸安市場正在面臨此轉捩點。

市場處表示，目前盤點境內規畫退場的八德、信義、南松市場，依照北市自治條例，輔導經營不善的市場退場並提供停止使用補助費每攤70萬元。另外，吸引有意經營的多元特色攤舖使用人進駐，也會訂定相關計畫。