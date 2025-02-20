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平均11分走到…北市獲步行便利城市第35 亞洲僅次1城市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市獲得「自然城市」期刊調查為全球步行便利城市第35名，第1名為義大利米蘭。圖／聯合報系資料照片
台北市獲得「自然城市」期刊調查為全球步行便利城市第35名，第1名為義大利米蘭。圖／聯合報系資料照片

台北市獲得「自然城市」期刊調查為全球步行便利城市第35名，第1名為義大利米蘭，台北市名列第35名、亞洲第2，平均花11.1分鐘就可走到生活設施，亞洲第1名則為日本京都。

北市研考會表示，市長蔣萬安上任以來，積極推動台北交通安全行計畫，搭配交通友善區、首創行人優先區、內湖交通疏導、YouBike前30分鐘免費、捷運6線齊開等短、中、長期交通疏導方案，建置友善、便捷、安全、永續的綠運路網，不僅帶給市民安心、便利的行走空間，也為市民串聯起完善的生活圈。

「全球步行便利城市」研究一共分析全球超過1萬座城市的步行便利程度，依據各城市不同社區居民步行至學校、醫院、餐廳和商店等「關鍵設施」所需的時間，再據以計算整體城市的平均值，選出全球前50名步行便利城市。全球步行便利城市，有45座城市為歐洲城市，第1名為義大利米蘭，北市名列第35名。

北市研考會表示，步行便利城市不僅是一個讓生活者更便捷的環境，更是減少碳排放的清新城市。台北市不僅擁有便捷交通路網，也有豐沛美食，可以透過捷運路網在短時間內爬山、逛古蹟、看花展、嚐美食，體驗西式、日式、閩式、眷村不同文化風情，透過完善綿密的綠運輸網絡，帶給市民旅客更便捷經濟的旅運體驗，並為淨零減碳盡一份心力。

研考會表示，北市府未來將持續進行包含人行道、道路品質改善，積極推動各項行人友善措施、加速捷運工程，帶動台北持續向前、更進一步。

北市府 捷運 義大利

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