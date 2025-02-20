鶯歌生命紀念館可容納5萬櫃位 預計117年啟用

新北市長侯友宜今天在鶯歌區主持行動治理座談會時指出，鶯歌生命紀念館今年3月動工，可容納5萬個櫃位、1萬個牌位並設有環保葬區，預計民國117年啟用。

侯友宜上午在鶯歌區舉辦行動治理座談會，率新北市政府各局處首長與鶯歌區各里長交換意見。藍綠下屆新北市長可能參選人也出席，包含民主進步黨立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然，2人會前互動少。

侯友宜致詞時說，鶯歌地區近年有多項重大工程，包含捷運三鶯線將在今年底完工，串聯大三鶯地區。另外，新北市美術館4月25日正式開館，結合鄰近鶯歌老街和陶瓷博物館，可望帶動三鶯地區經濟發展。

侯友宜談及鶯歌生命紀念館時說，「感謝里長們給予支持」。他指出，利用鶯歌第一公墓部分範圍遷葬後土地規劃興建地上5層，可容納5萬個櫃位、1萬個牌位，另有1200平方公尺環保葬區，總工程經費約新台幣4.6億元，預計116年9月完工。

至於活動中心工程，侯友宜說，南鶯市民活動中心新建工程規劃興建地上1層，總經費3100萬元，預計3月開工，明年初完工；尖山市民活動中心改善工程，增設室內電梯，總經費490萬元，2月底開工，明年完工。

針對三鶯文創整合計畫，侯友宜表示，以鶯歌獨有人文藝術特色為基礎，整合超過10個局處，投資經費550億元，打造鶯歌藝術城，並將串連三峽地區，發展文化創意產業，帶動周邊土城及樹林溪南地區發展。