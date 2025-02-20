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新北大巨蛋造型曝光網大讚「比遠雄蛋好」 市府今澄清還沒定案

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北大巨蛋示意圖，圖片顯示大巨蛋外觀新穎，外牆也有LED大型屏幕。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋示意圖，圖片顯示大巨蛋外觀新穎，外牆也有LED大型屏幕。圖／新北市城鄉局提供

新北市府昨市政會議討論新北大巨蛋選址，並在會議簡報大巨蛋示意圖，圖片顯示大巨蛋外觀新穎，外牆也有LED大型屏幕，網友評外觀比北市遠雄蛋好看，表示相當期待，市府今則澄清昨簡報外觀僅為示意圖，表示未來建物須待選址、融合當地、競圖等相關程序後才會定案。

新北市府昨提出大巨蛋興建潛力地點，包括板橋板樹體育館、樹林大柑園、機五南側、土城看守所、三峽麥仔園、淡海二期6處，目前位置尚未定案，昨市府簡報公布外觀示意圖，造型新穎引起網友熱議，PTT棒球版許多網友討論表示「好有特色、還不錯、外觀比遠雄蛋好多了。」

也有部分網友認為「跟日本壓縮機一樣稀有、莫忘當年北流北藝教訓、造型越奇葩工程款就不斷追加延期。」

新北市城鄉局今表示，簡報示意圖只是一個概念，未來實際的造型會依造選址的地點融入當地景觀，還有競圖等程序，將經過專家委員審議後才會定案，但外牆LED大屏幕的設計不會改變。體育局則表示，未來大巨蛋的外觀會如同一個藝術品形式創造，可能會比現在更好更精彩。

新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

大巨蛋 新北

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