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影／新北北大特區公設老化 里長聯名要求更新人行道
新北北大特區2008年發展至今區內居民突破6萬人，生活機能到位，不過公設也開始呈現老化狀態，北大特區建築線退縮設計，退縮部分屬社區管理，外圍臨馬路人行道由公所維護，但外圍部分年久失修，新北市長侯友宜今上午參加三峽行動治理，龍學及隆恩里長皆呼籲市府盡速更新人行道。
三峽行動治理上午舉行，區長施玉祥報告三鶯線、長福橋、長福立體停車場等工程進度，及已完工的國光社宅等區內重大建設。
里長提案部分，北大特區內龍學里長周秀鳳表示大學、大德、大觀路路面人行步道地磚老舊，盼能全面更新。龍恩里長黃家賢則說，里內很多人行道老舊破裂要翻新，但平均地權基金申請相當耗時，建請簡化基金申請流程。
對於龍學里長提案，工務局表示公所向地政局申請平均地權基金，建請公所盤點反映路段後申請基金維護。對於龍恩里長提案，地政局則表示北大特區申請基金補助約6585萬元，基金揭視案件送件期程召開會議審查。
另國三三鶯交流道上下班尖峰時間中山、大智路口塞車情況屢見不鮮，鳶山里長周文美提案表示會勘多次未見改善，要求交通局擬定改善方案。
交通局對此表示因大智路儲車空間較短易造成回堵，該路口路段道路空間容量不足，將研議導引車流至替代道路可行性。
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