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來大巨蛋看經典賽資格賽 北巿商業處：抽來回機票、送優惠券

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽將於2月20日在大巨蛋開打。示意圖
世界棒球經典賽資格賽將於2月20日在大巨蛋開打。示意圖

世界棒球經典賽資格賽明天在台北大巨蛋開打，台北市商業處搭上風潮，推出登錄球賽門票贈300元折價券，同時更祭出日本、美國、波多黎來回機票，各一起與中華隊前進小組賽。

商業處表示，推出的「大巨蛋Home Run遊台北」活動，更祭出多項好禮，只要今天9點開放登錄球賽門票，即可領取限量300元折價券，包含2張「100元商圈券」及1張「100元夜市券」，使用完折抵券還有機會獲得球員簽名球。

商業處說，300元商圈夜市折抵券使用期限至114年3月20日，使用範圍包含東區、西門、迪化、天母、永康等約30處商圈；士林、寧夏、饒河、公館等9個夜市，超過550家合作特約店家攤商，不限金額消費折抵，數量有限，送完為止。

另外，商業處也說，北市府加碼抽雙人來回機票，與中華隊一起前進小組賽，不論小組賽是在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓或邁阿密，中華隊在哪，北市府就把球迷送到哪。

商業處提醒，門票登錄時間為2月20日至3月2日止，若不知道怎麼登錄票券，也能在大巨蛋觀賞賽事期間，於國父紀念館五號出口，活動攤位會手把手教學登錄，建議可直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，領券方便又快速。

北市府 夜市券 大巨蛋 經典賽

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