新北抽水站淤泥這麼厚… 水利局曝艱辛清淤任務

新北市84座抽水站每年汛期結束後，便立即展開清淤工作，確保排水順暢，降低積淹水風險。截至今年1月底，已有35座抽水站完成清淤，進度達42%，預計4月15日前全面完成。

水利局表示，這次的清淤數量大約720立方公尺，相當於60輛砂石車，是一個相當浩大的工程。

而清淤作業看似簡單，實際上卻是場艱鉅的戰鬥。鴨母港抽水站洪站長表示，作業前會先確認淤泥高度，由於抽水站深度通常超過10公尺，所以會優先調度機具下去清理，若角落或機具無法觸及的地方，仍需依靠人工下去處理。

洪站長說明，人員進入抽水站底部時，必須完整佩戴安全索等裝備，確保作業安全。然而，清淤環境極為惡劣，空間陰暗、地面濕滑，且悶熱惡臭，讓清淤人員承受極大挑戰。每座抽水站的清淤需時4至5天，確保所有淤泥徹底清除，讓抽水站在颱風或豪雨來襲時發揮最大效能。洪站長同時也表示，清淤作業都要先看好天氣預報，在未來連續五天左右不會有強降雨才可施工，並且要盡可能的連續趕工把它完成。

水利局長宋德仁說，去年汛期中，強風豪雨導致抽水站前池和抽水井堆積淤土和砂石，不僅影響排水，也容易孳生蚊蟲和異味。今年做好汛前準備，要求廠商必須在4月15日前完成清淤。

水利局表示，清淤工作能讓市區雨水更有效排至河川，維持抽水站的防汛功能。近年極端氣候帶來更劇烈的降雨，防汛整備不容輕忽，因此特別要求廠商在汛期前如期完成清淤，以最佳狀態迎戰未來的降雨挑戰。