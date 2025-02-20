影／「每次颱風我都剉咧等」 侯友宜三峽行動治理：山區里長不好幹

新北市長侯友宜今參加三峽區行動治理時表示，三峽區里長其實很不好做，幅員遼闊也有很多山區，是許多民眾登山溯溪熱愛地點，但天災都很嚴重，「每次颱風來我都剉著等」，表示基層工作確實辛苦，唯有攜手並肩作戰，才能將地方治理做好。

侯友宜指出，地方治理需要中央立委與地方政府的通力合作，才能確保各項建設順利推動。他強調今天的會議不僅是一次討論，更是確保溝通與包容，讓問題獲得最佳解決方案的機會。

侯說，三峽幅員遼闊建設不易，但隨著三鶯線即將完工通車，區域發展將迎來全新面貌。其中長福橋改建、立體停車場興建，以及三峽老街的觀光休閒產業提升，都是市府努力推動的重點項目。

此外，侯友宜特別關心山區治理，表示三峽是許多民眾登山健行熱門地區，但山區里長肩負更大壓力，尤其在颱風來襲時，災害應對更具挑戰。他回憶過去蘇拉颱風、山陀兒颱風帶來的影響，仍需持續努力提升防災能力，確保里民安全。

針對基礎建設問題，他表示財畫法通過後，市府將盡力滿足各里需求，確保基礎建設順利推動。他承諾里長關心的環境衛生、基礎建設、財畫法資源運用等問題，都會盡量滿足，並將優先處理長福橋改建與立體停車場建設等重要項目。

侯友宜強調，儘管任期僅剩一年多，但他將全力以赴，不僅在建設方面努力推動，也會做好社會福利，確保里民獲得更好的生活環境。下一階段將在預算檢討時，優先考量里長提出的重點需求，確保資源有效運用，讓三峽的未來發展更加完善。