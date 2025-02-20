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台北市獨居老人年增率逾11％ 社會局積極強化獨老服務

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
獨居老人年增率高。記者陳正興／攝影。報系資料照
獨居老人年增率高。記者陳正興／攝影。報系資料照

隨著醫療水準提升與家庭結構轉變，獨居老人議題備受關注。北市主計處公布統計數據，去年年底台北市列冊需關懷的獨居老人計9796人，占全市老年人口57.4萬人的1.7%，較112年底增加1036人，年增率11.8%。對此，北市社會局表示，已積極強化獨老服務，落實在宅安老。

社會局指出，落實在宅安老，裝備系統包含緊急救援系統不限經濟別補助安裝，累積服務人次已超過4萬，同時也開發創新設備，如熱顯像跌倒偵測設備、戶外即時求救定位照顧手表。

去年底北市獨居老人安裝緊急救援裝置人數計3598人，緊急救援裝置安裝率為36.7%，分別較112年底增加356人、增加11%及減少0.3個百分點；按各行政區觀察，緊急救援裝置安裝率以大安區49.7%居首，大同區46.7%次之。

社會局指出，軟體服務方面，市現有13家老人服務中心，萬華區因獨老人數最高，有兩個老人服務中心提供服務，以全方面推動預防性照顧服務，實現在地安老，未來將持續優化各區老人服務中心活動空間，並推廣長者居家安全，讓老人更健康活躍，長輩能安心在自己熟悉的環境中終老，達到「敬老、顧老、挺老、安老」

社會局表示，社會局也考量失智風險，提供設籍並實際居住北市有走失之虞者，免付費申辦防走失手鍊，並進行資料更新及檔案管理，提供24小時服務專線，以協助走失者聯絡事宜。另也有輔具個人衛星定位器，供50歲以上設籍市民經診斷為失智症者申請，透過配戴個人衛星定位器，外出時可協助了解所在的位置，並具有緊急求援及雙向通話功能。

北市 失智症 獨居老人

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