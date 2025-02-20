台中新光三越氣爆瓦斯釀禍？學者建議北市府先做這件事

台中新光三越氣爆案發生後，北市稽查百貨、大賣場等業者瓦斯使用安全，陸續完成。北市公安會報中，有學者建議，新光三越氣爆威力驚人，疑因瓦斯比重較空氣輕，大量聚積在天花板未被察覺而引爆，建議市府率先在營業場所的高處裝設瓦斯感測器。市長蔣萬安指示研議可行性，兩周內完成評估結果。

台中氣爆發生後，北市產發局會同瓦斯公司完成71處供氣場所巡檢，均符合規定，另依天然氣事業法，將與學者專家組成聯合稽查小組，針對管線汰換和用氣大戶檢查，要求業者依照期程汰換老舊的管線，瓦斯公司也應每2年檢查1次家庭用戶，商業用戶每年檢查一次用氣情形。

北市府舉行公安會報時，顧問雷明遠指出，台中氣爆案發生前，有人聞到瓦斯味道，因天然氣有加臭味，會聞到的濃度是百分比0.0001%，遠低於會爆炸的濃度，聞到時若停工檢查，可能就不會發生爆炸。

他說，據他個人判斷，天然氣和空氣的比重是0.6至0.8，會漂上天花板，管路也在天花板，若洩露是水平漂在天花板內，不會聞到，有人聞到時表示已經從天花板的縫隙溢過天花板，也就是說上方全部布滿氣體，沒有馬上處理就失去機會。

雷明遠建議，北市府可以先要求業者，施工或營業中的場所，天花板有瓦斯管線的地方，增設瓦斯漏氣的警報裝置，與其每次靠市府檢查，不如裝24小時的探測器，例如小吃街的天花板，或在瓦斯管線經過的地方布點，雖然目前法規還無法管到，北市可率先要求業者加裝，費用應該不高，讓業者先自主管理，市府再去檢查。

北市技監陳世浩也說，針對業者沒有報備裝修，以現在北市府的人力，無法四處稽查，建議透過民政局系統，由透過里長幫忙，若發現施工異常，幫忙通報，市府再去查。