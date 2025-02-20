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10萬劑流感疫苗開打…北市聯醫體系提供 民眾赴診所撲空

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
藝人大S赴日染流感亡，引發民眾搶接種疫苗，圖為民眾施打高端流感疫苗。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
藝人大S赴日染流感亡，引發民眾搶接種疫苗，圖為民眾施打高端流感疫苗。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打流感疫苗，行政院緊急增購流感疫苗10萬劑疫苗，今日提供65歲以上等11類類高風險對象接種。然而，不少台北市民眾一早致電診所詢問卻撲空，增購的疫苗都分配在台北市聯合醫院體系。疾管署發言人曾淑慧指出，各縣市發配狀況由各地衛生局規畫。

疾管署增購10萬劑流感疫苗，提供給第一階段公費接種對象施打，分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職和五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象。同日，不再開放全民接種公費流感疫苗。

基層醫療協會常務理事詹前俊指出，今天一早就有不少患者打電話到診所詢問，是否可以前往增購的流感疫苗，但是本次疫苗分配地點並不包含診所，都是在聯合醫院體系，導致不少原先習慣在診所接種疫苗的民眾撲空。

本次10萬劑疫苗，由東洋藥廠供應，台北市分配到1萬1160劑。曾淑慧指出，各縣市的疫苗分配狀況是衛生局決定，尊重各衛生局分配。另，疾管署將視接種狀況看是否有第二階段開放，或甚至再開放全民接種。

屆時民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

台北市公費流感疫苗接種地點，接種民眾可先查詢。圖／疾管署提供
台北市公費流感疫苗接種地點，接種民眾可先查詢。圖／疾管署提供
衛福部疾管署最新公布，此波10萬劑流感疫苗開打，以新北市分配到1萬5450劑最多，其次為台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，最少為連江縣50劑、金門縣240劑、澎湖縣420劑。圖／疾管署提供
衛福部疾管署最新公布，此波10萬劑流感疫苗開打，以新北市分配到1萬5450劑最多，其次為台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，最少為連江縣50劑、金門縣240劑、澎湖縣420劑。圖／疾管署提供

流感疫苗 疾管署 衛生局

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