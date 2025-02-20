影／侯友宜出席鶯歌行動治理會議 里長提設活動中心、假日市集

新北市長侯友宜今上午至鶯歌區參加行動治理會議，區長曾明華簡報提及美術館、三鶯線等重大工程進度。里長則提案希望鳳鳴重劃區增設里民活動空間、鶯歌老街辦理假日市集促進觀光。

曾明華首先提及，鶯歌在近年促進台日交流、美術館也將在4月25日開始營運、三鶯捷運站今年底即將完工、鳳鳴火車站也已經啟用。另外鶯歌高職、鳳鳴國中的通學廊道改善，東門溪新增滯洪池及新設區域資源循環中心，市府帶領下鶯歌建設成果豐碩。

而里長提案部分，鳳鳴重劃區受到高度關注，里長陳芷柔盼鳳鳴供四公園內，可新設三鶯聯合市民活動中心，提供周邊里民更多活動空間。

對此民政局表示，目前該址有滯洪池工程，新工處協助財務評估，招商案府簽不納入公益回饋設施。