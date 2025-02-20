快訊

涉詐助理費遭搜索！林岱樺大喊：政治干預司法、司法干預初選

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／侯友宜出席鶯歌行動治理會議 里長提設活動中心、假日市集

聯合報／ 記者李定宇張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至鶯歌區與里長共同進行行動治理會議，區長曾明華簡報提及美術館、三鶯線等重大工程進度。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至鶯歌區與里長共同進行行動治理會議，區長曾明華簡報提及美術館、三鶯線等重大工程進度。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午至鶯歌區參加行動治理會議，區長曾明華簡報提及美術館、三鶯線等重大工程進度。里長則提案希望鳳鳴重劃區增設里民活動空間、鶯歌老街辦理假日市集促進觀光。

曾明華首先提及，鶯歌在近年促進台日交流、美術館也將在4月25日開始營運、三鶯捷運站今年底即將完工、鳳鳴火車站也已經啟用。另外鶯歌高職、鳳鳴國中的通學廊道改善，東門溪新增滯洪池及新設區域資源循環中心，市府帶領下鶯歌建設成果豐碩。

而里長提案部分，鳳鳴重劃區受到高度關注，里長陳芷柔盼鳳鳴供四公園內，可新設三鶯聯合市民活動中心，提供周邊里民更多活動空間。

對此民政局表示，目前該址有滯洪池工程，新工處協助財務評估，招商案府簽不納入公益回饋設施。

另外里長張素燕則提案為促進陶瓷老街假日人潮，希望辦理假日市集。經發局表示長期假日設攤涉及集合攤販設立問題，需申請土地範圍及周邊六成建物所有人同意，後續將與商會協商以補助行銷計畫、活動形式辦理。

新北市長侯友宜今上午至鶯歌區與里長共同進行行動治理會議。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至鶯歌區與里長共同進行行動治理會議。記者李定宇／攝影

侯友宜 美術館 重劃區

延伸閱讀

影／土城2歲男童全身傷疑似遭虐昏迷 侯友宜痛心指示徹查

侯友宜行動治理到萬里 關注山陀兒風災後復建進度

新北大巨蛋六選址今出爐 侯友宜表態事關北部千萬人

侯友宜行動治理赴萬里、金山座談 回應地方建設需求

相關新聞

台北市獨居老人年增率逾11% 社會局積極強化獨老服務

隨著醫療水準提升與家庭結構轉變，獨居老人議題備受關注。北市主計處公布統計數據，去年年底台北市列冊需關懷的獨居老人計979...

台中新光三越氣爆瓦斯釀禍？學者建議北市府先做這件事

台中新光三越氣爆案發生後，北市稽查百貨、大賣場等業者瓦斯使用安全，陸續完成。北市公安會報中，有學者建議，新光三越氣爆威力...

10萬劑流感疫苗開打…北市聯醫體系提供 民眾赴診所撲空

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打流感疫苗，行政院緊急增購流感疫苗10萬劑疫苗，今日提供65歲以上等11類類高風險...

影／侯友宜出席鶯歌行動治理會議 里長提設活動中心、假日市集

新北市長侯友宜今上午至鶯歌區參加行動治理會議，區長曾明華簡報提及美術館、三鶯線等重大工程進度。里長則提案希望鳳鳴重劃區增...

快來搶！大安森林公園花伴野餐明報名 首推三代同堂攝影棚

台北杜鵑花節即將登場，北市觀傳局3月15日也將在大安森林公園舉辦「台北花伴野餐」活動。觀傳局表示，今年以「三代同堂」及「...

官方LINE淪商宣挨轟貼遠雄冷屁股？北市：助提升台北形象

北市Line官方帳號，遭質疑淪商業宣傳？議員陳宥丞接到民眾反映，指北市府Line官方帳號怎幫大巨蛋演唱會推播訊息？質疑遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。