快來搶！大安森林公園花伴野餐明報名 首推三代同堂攝影棚

台北杜鵑花節即將登場，北市觀傳局3月15日也將在大安森林公園舉辦「台北花伴野餐」活動。觀傳局表示，今年以「三代同堂」及「環保永續」為主軸，有五大主題野餐區，也首推出「三代同堂戶外攝影棚」，專業攝影師為報名參加家庭拍攝全家福照。

觀傳局提醒，活動於2月21日起開放報名，報名成功者活動當天可至現場兌換限量野餐墊與精美餐盒。

今年台北花伴野餐活動分為五大主題野餐區，包含以音樂為主題的「搖擺饗宴」、結合環保的「綠遊派對」、毛孩專屬樂園「蹓蹓毛孩」、親子共讀「大地繪閱」及結合2025雙北世界壯年運動會的「樂活運動」等，晚間還將舉辦星光浪漫音樂會。

觀傳局今年更首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，將在活動現場打造主題式情境野餐區，由專業攝影師為報名參加的家庭捕捉幸福畫面，參加者可領取活動限定版全家福照片與限量超值大禮包，包含獨家野餐墊、ESG環保蔬食餐盒、飲料、文具蠟筆和小點心等多重好禮，還可獲得1組「5合1精修相本」，讓每個家庭都能留下美好回憶。

「2025台北花伴野餐」將從2月21日上午10時於官方網站開放報名，活動採2人一組方式，每一組限報名1個場域，成功報名可於活動當天至報名場域的服務台憑序號免費兌換1個「2025花伴野餐限量版野餐墊」及1份蔬食餐盒，名額有限。10人以上團體請另洽執行單位報名（周一至周五上午10點到12點、下午1點到6點，報名專線：02-23881997轉分機15，王小姐）。