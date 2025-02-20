官方LINE淪商宣挨轟貼遠雄冷屁股？北市：助提升台北形象

北市Line官方帳號，遭質疑淪商業宣傳？議員陳宥丞接到民眾反映，指北市府Line官方帳號怎幫大巨蛋演唱會推播訊息？質疑遠雄先前嗆市府「大巨蛋為BOT」，市府卻還主動幫大巨蛋演唱會用Line官方帳號打廣告「拿熱臉貼遠雄冷屁股嗎?」

觀傳局表示，安德烈．波伽利為世界級古典跨界男高音，這場演唱會預期將吸引大量國內外音樂愛好者到台北朝聖，不僅可望帶動住宿、餐飲及購物等產業商機成長，更向世界展現台北具備辦理國際級展演的軟硬體實力，有助提升台北市國際形象。

議員陳宥丞近期接獲陳情，他認為，台北市政府Line官方帳號最重要功能是當有颱風、豪大雨淹水等災害發生時，有關停班停課、堤防水閘門開關等即時訊息，及各式補助申請資訊等，可以藉由「台北市政府」Line官方帳號掌握最即時正確的官方消息！

但好幾位民眾向他反映，怎麼「台北市政府」Line官方帳號開始幫大巨蛋的演唱會推播訊息，最近收到的就是大巨蛋4月4日要舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會活動。不禁讓人質疑的是，在 遠雄先前還對市府嗆聲「台北大巨蛋為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北市政府依約抽成，無權涉及營運，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」，市府現在卻主動幫大巨蛋的演唱會用Line官方帳號打廣告，是在拿熱臉去貼遠雄的冷屁股嗎?

陳說，北市府有必要對外說明，使用台北市政府Line官方帳號推播私人活動的相關標準和規則是如何，哪些活動可以? 是否需要收費? 由誰負責准駁等等，否則原意是為了讓更多市民即時掌握資訊的工具，現在卻好像變成替廠商打廣告的工具，我想這應該不是大多數市民訂閱者想看到的發展，市府觀傳局有必要確保未來大多數推播的資訊，都是接收者真正需要的服務。